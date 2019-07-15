陳菊：領導人要守護主權 不需口號比賽跳票紀錄

（中央社記者葉素萍台北15日電）高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選中勝出，總統府秘書長陳菊今天表示，領導人要守護國家主權，需要的並不是在國內大小聲、對北京卻惦惦不說話；要讓大家過上更好的生活，需要的也不是天馬行空的口號比賽、數不清的跳票紀錄。

陳菊正在美國參訪，她今天透過臉書貼文指出，不分海內外的民眾都非常擔心假新聞與紅色代理人問題。因為大家都知道，這些假新聞和紅色代理人正在撕裂台灣的社會、侵害國家的主權，最終破壞大家珍惜的、自由民主的生活。

陳菊說，要避免這些事情發生，明年總統大選是最重要的關鍵，「我們選擇了什麼樣的領導人與執政黨，就選擇了什麼樣的台灣未來」。

陳菊提到，國民黨今天公布初選結果，但再多唱衰的詞藻，都無法改變台灣正在轉型的事實，也唯有領導者的堅持，讓台灣主權及國家利益得以共存。

她說，「一個領導人要守護國家主權，需要的並不是在國內大小聲、對北京卻惦惦不說話」；要讓大家過上更好的生活，需要的也不是天馬行空的口號比賽、數不清的跳票紀錄。

陳菊認為，台灣需要的執政黨也不該是反對立法管制假新聞與紅色代理人、不敢聲援香港爭取民主爭取人權、沒有外交手腕也沒有決心強化國防。

陳菊表示，在總統蔡英文理性且堅定的領導之下，民主進步黨的執政團隊，這3年已經完成了許多捍衛台灣永續的改革，更提升國防戰力、推動能源轉型、吸引台商回流。但這一切還只是開始，未來還必須共同努力，堅決捍衛台灣主權、反對「一國兩制」、推動台灣社會進步發展，才能保障台灣的幸福未來。（編輯：楊玫寧）1080715