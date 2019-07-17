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立院摔下樓梯 高潞：對不實報導提告

最新更新：2019/07/17 09:51
時代力量立委高潞．以用（右）17日召開記者會表示，16日她在立法院中興大樓樓梯間不小心摔下樓梯，在說明事實經過下，媒體仍對外報導這是暴力事件，她將對不實報導內容提告。中央社記者王揚宇攝　108年7月17日
時代力量立委高潞．以用（右）17日召開記者會表示，16日她在立法院中興大樓樓梯間不小心摔下樓梯，在說明事實經過下，媒體仍對外報導這是暴力事件，她將對不實報導內容提告。中央社記者王揚宇攝　108年7月17日

（中央社記者王揚宇台北17日電）時代力量立委高潞．以用今天說，昨天她因要外出出席既定行程，與隨行助理摔下樓梯，在說明事實經過下，媒體仍對外報導這是暴力事件，她將對不實報導內容提告。

高潞．以用今天在立法院召開記者會表示，昨天她因為要出席既定行程而外出，跟隨行助理一起摔下樓梯，引發不必要的關注與謠傳，也隨即發表聲明稿說明事情經過。

高潞．以用說，謠言應該要止於智者，可是媒體將這起意外事故及經過變成不當謠傳，而這樣的新聞謠傳與連結，在她已經說明事實經過的前提下，仍然對外報導這是暴力事件。

高潞．以用表示，這都是不實指控，根本沒有暴力事件，而原住民族長期遭受不當的污名，她的從政初衷，就是原住民轉型正義與尊嚴；現在發生這件事情，在網路上、新聞上使原住民族跟暴力連結，讓她跟過去的夥伴們，為了原住民族轉型正義去污名化的努力，全部打為零。

高潞．以用說，針對昨天許多不實的報導內容及謠言，為了原住民族的轉型正義，她針對內容有不實報導提告。（編輯：林興盟）1080717

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