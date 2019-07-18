國會外交 立院訪歐洲議會建立文官常態交流

立法院秘書長林志嘉15日至17日率文官團赴歐洲議會進行交流，未來雙方將建立常態性的文官團交流。圖為林志嘉（右2）在駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁（右1）陪同下，會晤歐洲議會秘書長威勒（Klaus Welle）（左2）。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 108年7月18日

（中央社記者范正祥台北18日電）推動國會外交，立法院本週組文官團訪問歐洲議會，未來雙方將建立常態性的文官團交流，突破過去僅限於國會議員層級的互動關係，向下深入至機構內常任文官的實質業務性交流。

立法院今天發布新聞稿，立法院秘書長林志嘉接受歐洲議會秘書長威勒（Klaus Welle）邀請，7月15日至17日率秘書處、議事處、總務處、法制局、人事處等單位文官團赴歐洲議會進行交流，這也是立法院第一次組文官團訪問歐洲議會。

林志嘉一行在駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁等人安排下，與包括威勒、歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）等友台議員及各黨團政策顧問進行會晤。

林志嘉在會晤威勒時倡議，希望未來雙方能夠建立常態性的文官團交流。林志嘉的提議獲得威勒正面的回應，威勒提到歐洲議會與印度及美國國會間也有常態性交流，認同歐洲議會與立法院彼此應該建立國會間文官系統的常態性交流機制。

林志嘉所率立法院文官團到訪期間，也安排與歐洲議會相關單位進行對談。其中，歐盟圖書館表達有意與立法院國會圖書館建立合作關係。交流過程中，立法院文官團也分享近年來推動國會外交、無紙化、綠能使用及圖書館數位化等經驗。

訪問團此行也會見蓋勒等歐洲議會議員及各黨團幹部。在會晤中，蓋勒表示，對台灣在脫離戒嚴後發展的多元民主化深表贊同，這也是他長年支持台灣的原因。

林志嘉指出，台灣面對中國強大的打壓，同時身處在維護「民主、自由、人權、法治」價值的最前線，台灣的存在有其重要性，台灣守護的價值也為全世界共享。

此外，訪問期間適逢歐洲議會史堡全會針對歐盟執委會主席進行同意表決，林志嘉一行在歐洲議會秘書處安排下進入全會議場旁聽，觀察新一屆歐盟執委會主席獲提名人德國前國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）人事任命案辯論過程。（編輯：林興盟）1080718