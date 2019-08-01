一邊一國行動黨18日成立 勸進游錫堃任黨魁

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北1日電）前總統陳水扁日前預告民間將成立的新政黨「一邊一國行動黨」，已經敲定18日舉行成立大會，黨魁人選鎖定前行政院長游錫堃。

對於是否擔任「一邊一國行動黨」黨魁，游錫堃晚間對中央社記者表示「沒有評論」。

不僅柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，陳水扁日前預告民間將成立的新政黨「一邊一國行動黨」，今天也發出通知，將於18日下午2時在台大校友會館舉辦成立大會。

這項通知指出，一邊一國行動黨的發起人為醫師郭長豐等152人。郭長豐是前總統陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿的先生。

陳昭姿表示，「一邊一國行動黨」黨魁人選將以游錫堃為首選；陳昭姿認為，游錫堃是獨派代表性人物，希望他能出任黨魁，但游錫堃是民進黨創黨時期重要成員，對民進黨有深厚感情，他雖支持一邊一國的信念與理念，但仍未首肯，目前持續勸進中。

此外，陳昭姿也說，陳水扁因官司問題無法出任黨主席，會在黨綱中明訂將聘任陳水扁出任黨的精神領袖、最高顧問。

另外，針對柯文哲籌組台灣民眾黨，陳水扁今天在臉書「新勇哥物語」貼文預測，柯一定會角逐2020總統大位。

陳水扁說，柯文哲是醫生，不能因為蔣渭水也是醫生，又是同日生，就可以把「台灣新文化運動之父」蔣渭水在92年前所創立的台灣人第一個政黨「台灣民眾黨」拿來私用。

陳水扁指出，柯文哲今天在市府的組黨記者會致詞時說，2014年參選台北市長時，就提出一個口號是「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，陳水扁質疑「做的卻是踐踏台灣文化也從台北開始嗎？」如此不尊重台灣歷史文化的公共財，政治凌駕文化，將台灣人第一個政黨黨名剽竊為自己的政治用途，難怪蔣渭水後代會群起而攻之。

他說，口說民主自由、法治人權是台灣價值的柯文哲，今天的組黨記者會竟然在上班時間，選擇在市政府市長室對面的吳三連廳舉行，主持人也是市府官員，嚴重違背黨政分際，這是否就是柯文哲在記者會說的，「台灣從來就不是一個法治的國家，所以常常出現：法律是給人民參考用的，不是讓人民遵守的」，所以柯文哲也可以黨政不分。

陳水扁並質疑，柯文哲記者會竟然緬懷「過去在國民黨一黨專政時代，台灣的經濟還可以維持一定的發展，因為當時還有李國鼎、趙耀東、孫運璿等技術官僚，他們都能在政治上發揮他們的能力、效果」，柯文哲是否要把台灣再帶回過去國民黨一黨專政時代。

陳水扁也說，柯文哲心腹、市府顧問蔡璧如透露「落跑市長」這4個字就是柯遲遲未表態參選2020總統的最大心魔。蔡璧如又說，「柯是一個很特別的人，如果柯要參選就不會組黨，但如果不參選，為了延續白色力量，就會考慮組黨」。陳水扁說，他「打死也不信」，柯文哲一定參選2020總統，組黨後更會參選，「落跑市長不差一個」。（編輯：楊凱翔）1080801