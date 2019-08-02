台民黨6日創黨大會 郭台銘幕僚：應不會參加

（中央社記者劉冠廷台北2日電）台北市長柯文哲1日宣布籌組政黨，6日將舉辦創黨大會，前鴻海董事長郭台銘的態度受到外界關注，郭台銘幕僚劉宥彤今天被問到，若受邀是否會參加，她說，可能不會。

柯文哲1日宣布將籌組台灣民眾黨，6日舉辦創黨大會。自國民黨總統初選結束後，郭台銘與柯文哲是否合作，成了外界關注的焦點，郭台銘的幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天下午在受訪時，被問到柯文哲組黨，郭台銘是否會送上祝福，她表示，郭台銘好像沒被邀請，柯文哲組黨與郭台銘的關聯性好像不是真的很高。

現場媒體詢問，若邀請是否會參加，劉宥彤說，她覺得可能不會，郭台銘是國民黨的榮譽黨員，去參加台民黨的成立大會，雖然沒說不可以，但她猜可能不會；她也談到，目前沒有規劃要與柯文哲見面。

媒體也問到，高雄市長韓國瑜曾說要嘗試與郭台銘聯繫，是否已聯繫上，劉宥彤說，不知道韓國瑜是透過什麼管道，她沒有得到相關訊息。

此外，有關郭台銘將舉辦粉絲見面會，是否已有初步規劃，劉宥彤表示，已在考慮，8日是八八風災10週年，小林村有一部紀錄片，內容描述10多個在小林村發生的故事，因此或許會舉辦類似的電影發布會，邀請喜歡郭台銘、贊成郭台銘理念的人來；但要找場地以及規劃，因此不會那麼快，但已在籌劃了。（編輯：鄭雪文）1080802