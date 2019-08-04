民進黨台灣基進推陳柏惟戰顏寬恒 與時力待整合

（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨與台灣基進明天將共同召開記者會宣布共同推薦台灣基進發言人陳柏惟參選台中第2選區，對戰現任國民黨立委顏寬恒；至於與時代力量合作進度，民進黨內人士說會盡快安排。

民進黨提名策略小組7月31日已決定台中第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）的立委選區「提名名額為零」。台灣基進主席陳奕齊今天受訪指出，台灣基進1日的選對會已決定提名陳柏惟參選台中第2選區出戰顏寬恒。

民進黨與台灣基進兩黨黨主席、秘書長、陳柏惟、民進黨負責台中市立委布局操盤的提名策略小組成員林佳龍明天將共同出席記者會，宣布兩黨合作，共同推薦陳柏惟。

陳奕齊指出，去年九合一選舉，沒有把高雄市長韓國瑜擋下來，對高雄造成很大的影響，原本台灣基進想在高雄布局強棒參選；不過，目前高雄的參選空間較小，為了台灣大局，戰韓不一定在高雄，在其他地方更有正當性。

陳奕齊說，共同推薦陳柏惟的模式，是兩黨合作的第一步，在這樣的互信基礎下，由於民進黨目前在新北市汐止、中永和還沒有明確的人選，未來或許可以進一步討論類似的合作模式，這也有助於總統蔡英文的總統票。

泛綠陣營合作，外界也關切民進黨與時代力量合作進度。

民進黨提名策略小組日前也決定，台北市中正萬華及台中潭雅神，這兩個選區民進黨「提名名額為零」；台北中正萬華區現任立委為甫退出時代力量的林昶佐；台中第3選區（后里、潭子、大雅、神岡）現任立委是時代力量的洪慈庸。民進黨不提名，保留與林昶佐、洪慈庸合作空間。

不過，時力在高雄鳳山、新北淡水等選區都提名立委人選，強碰民進黨現任立委，為了推動整合，民進黨主席卓榮泰和時力黨主席邱顯智，最快將在近日見面會談。

民進黨內人士指出，民進黨與台灣基進共同推薦陳柏惟，這代表「合作的窗口是敞開的」；不過，民進黨也希望時力盡快決定路線、處理好內部的事情，否則，民進黨不可能與邱顯智談完後，又要跟時力立委黃國昌談。

民進黨內人士說，民進黨還是希望與時力合作，會盡快安排兩黨主席見面，在雙方合意之下，希望雙方坐下來談，但這些要有一定的共識，談才可能會有進展，需要談的，包括如何整合、雙方能不能接受等。

民進黨內人士表示，時代力量在台北市信義南松山區已提名律師陳雨凡參選，民進黨若提名現任台北市議員許淑華參選該區，未來兩黨若決定透過民調整合出一人，許淑華若輸了，民進黨立委參選人退選，是民進黨可以控制的，「但若是陳雨凡輸了，陳雨凡會不會退選？邱顯智是否能控制黨內的立委參選人呢？」（編輯：蘇志宗）1080804