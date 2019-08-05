郭韓何時會 郭台銘幕僚：看老天爺安排

（中央社記者王承中台北5日電）永齡基金會執行長劉宥彤今天針對何時舉行郭韓會表示，台灣這麼小，遲早會有機會可能碰到，可能是在公共場合或出席活動，不會刻意避免見面，這件事情就看老天爺安排。

前立法院長王金平今天表示，3日與鴻海創辦人郭台銘有見過面，兩個人相談甚歡，共識就是一起為台灣的前途共同打拚。至於是否有談到選舉上的合作，或是外界想像郭柯王聯盟的可能性，王金平說，「現在那方面還沒有談到」，都是假設性問題，根本就還沒有成形。

劉宥彤上午受訪時表示，郭台銘既然已經參與公共事務，在台灣重大的公共事務上相信一定會有角色，只要能夠為台灣、中華民國好，相信郭台銘都不會推辭，但還是要先讓郭台銘對未來動向有一些思考，到目前為止，沒有要參選的準備。

劉宥彤指出，幕僚並未參與郭台銘與王金平的會面，郭台銘也未跟幕僚轉達，所以她不曉得兩人實際的溝通過程，如果王金平已經對外有所表示，應該就以王金平說的為準。但兩人是隨時可以打電話、見面的好朋友，在任何時間、地點見面或打電話都很正常。

對於自己昨天受訪時提到會有郭韓會，但是需要時機、方式及過程，劉宥彤今天解釋，大家都在台灣，而台灣這麼小，遲早會有機會可能碰到，可能是在公共場合或出席活動，不會刻意避免碰到或見面，這件事情就看老天爺安排。

媒體詢問是否會參加台灣民眾黨的成立大會，劉宥彤表示，郭台銘應該是不會出席，因為當天還有其他的事情，但郭台銘也有交代要記得送花表達心意。至於跟台北市長柯文哲見面，她說，現在初步沒有這樣的規劃，可能要再等緣分。

至於郭台銘何時會現身向大家說明未來動向，劉宥彤指出，今年適逢八八風災10週年，永齡基金會在當時風災後，有在小林村附近興建全有機的永齡農場，讓災民有工作，永齡基金會8日將在農場舉辦活動，有邀請郭台銘參加，但郭台銘還在考慮，她認為郭台銘可能會出席。

當天活動是否也有邀請高雄市長韓國瑜，劉宥彤則並未回應僅表示，郭台銘是否會來參加都還是未知數，且聽說又有颱風逼近，好事多磨。

對於何時舉辦粉絲見面會，劉宥彤表示，應該會在8月中旬以後陸續舉辦，且可能會不只有一種形式，可能是一起看電影、喝下午茶，這都有在發想中，但因為考量支持者遍布全台，可能要因地制宜、因時制宜，這需要一點時間，未來會陸續公布。

另外，劉宥彤也提到，上午與郭台銘開會時，郭台銘有考慮在永齡基金會建立跟年輕人溝通的平台，因郭台銘過去這幾個月到大學演講或參加座談，看到很多年輕人對目前處境及人生規劃有很多疑問，郭台銘認為能在這方面多做一點，可能對台灣年輕人更有幫助。（編輯：趙蔚蘭）1080805