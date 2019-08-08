農委會採購中國衛星台灣圖資 藍委疑有國安問題

（中央社記者王揚宇台北8日電）國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，農委會農試所原擬採購中國大陸的衛星來拍台灣國土圖資，到底有無國安問題，奉勸政府為了國家穩定發展，該徹底檢討。

媒體日前報導，農委會農試所預計花千萬公帑，採購中國衛星拍攝的台灣國土圖資，而此標案名稱為「農作分布判釋用高光譜衛星影像原始數值檔供應」。農委會副主委陳駿季5日受訪澄清，這是商業衛星圖資，人人可取得，外界有疑慮已解約；若有國安疑慮，跟法國買也會有，覺得「很困擾」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民、副書記長童惠珍今天在立法院召開「農委會瞎買衛星，國土安全險送中」記者會。

曾銘宗表示，這個採購案的得標廠商為鉑星科技，得標金額為新台幣990萬元，原產地國別為中國大陸，這到底有無國安問題，而且鉑星科技資本額只有10萬元，是否有能力承接此業務。

曾銘宗也說，蔡政府一再強調國安問題，還陸續修了兩岸人民關係條例、國家安全法等6項法律，也把此做為選戰的主要操作策略，但農委會竟公開委託中國大陸的衛星，進行中華國國土的拍攝，原來國安問題來自蔡政府的施政失能，應徹底檢討。

陳宜民呼籲，科技政委吳政忠應出來管一下，因為台灣不是沒有衛星，福衛5號也可以進行類似的工作，從這件事情可看出，政府在處理科技議題，沒有協調跨部門整合的能力。（編輯：趙蔚蘭）1080808