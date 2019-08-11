托福與雅思列中國台灣 外交部籲正視主權獨立

（中央社記者顧荃台北11日電）網友發現兩大英檢「托福」（TOEFL）和雅思（IELTS）都將台灣標為「中國台灣」，外交部今天表示，已向雙方嚴正要求更正，但未獲正面回應，籲請國際正視中華民國主權獨立的客觀事實。

外交部發言人歐江安晚間表示，外交部107年得知美國「教育測驗服務社」（ETS）所舉辦的托福網路測驗（TOEFL iBT）系統，將台灣標示為「Taiwan, China」後，立即請駐紐約辦事處洽詢總部位於紐澤西州普林斯頓市的ETS，表達嚴正立場，並要求更正。

歐江安表示，雖經紐約辦事處多次聯繫，但ETS態度強硬，截至目前為止尚未給予具體回應。目前本案仍將由駐紐約辦事處持續追蹤，希望能獲得正面回應。

在雅思方面，歐江安說，英國雅思（IELTS）考試中心於去年10月5日在其線上報名系統不當將台灣標示為「Taiwan, China」。外交部獲悉後在第一時間指示駐英國代表處立即洽詢雅思考試中心，重申一貫嚴正立場，強調台灣就是台灣，並非隸屬於中國的事實，要求雅思中心儘速更正。但IELTS態度頑固，截至目前為止，尚未給予正面回覆。

歐江安表示，駐英國代表處除多次向雅思考試中心表達抗議，要求立即更正不當稱謂之外，也洽請英國政府及友台國會議員表達關切立場。

她說，英國政府曾就本案向台灣再次重申，英國以「台灣」稱呼的長期政策及既定立場並未改變，也認為私人企業不應基於政治壓力下做出妥協與扭曲；台英國會小組共同主席伊凡斯（MP Nigel Evans）、上議員羅根（Lord Rogan）及44名英國國會議員也聯名致函，呼籲雅思應該立刻改回「台灣」的稱謂。此舉彰顯英國國會跨黨派議員對台灣的友誼與支持，外交部由衷感謝。

她表示，對於中國政府粗暴干預民間商業行為及國際機構內部運作的蠻橫做法，表達強烈不滿與譴責；中方的霸凌作為只會引起台灣人民更多的反感與厭惡。

外交部將持續關注不當矮化情事，積極要求改正，同時籲請國際社會瞭解及正視中華民國主權獨立的客觀事實，並尊重台灣人民的感受，協助遏止名稱遭不當矮化的情形。（編輯：楊凱翔）1080811