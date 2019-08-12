日媒訪談台籍日本老兵 慘痛憶往頻落淚

（中央社台北12日電）曾以台籍日本兵身分參與二次大戰多場戰役的趙中秋如今已高齡91歲，他日前接受日本TBS電視台訪問時，回憶起參與過的戰役，過半同袍是死於飢病而非作戰陣亡，憶及慘痛時頻頻落淚。

趙中秋在關懷台籍老兵文化協會協助連繫下，接受日本TBS製作台籍日本兵相關專題訪問。被問到在戰爭中開槍時的心情，趙中秋說沒有什麼特別的心情，因為不知道自己下一刻是生、是死。

趙中秋曾參與英帕爾戰役（Battle of Imphal），當時是日本為攻擊印度境內的盟軍基地，最後以日軍的慘敗收場，出征的9萬餘名士兵中，只有約1萬人生還，其中約3萬2000人是作戰陣亡，多數官兵於敗退途中餓死或病死。日本至今仍用英帕爾去形容「有勇無謀」的作為。

這場戰役必須從緬甸出發，穿越數百公尺寬的河流及2000公尺以上的山脈，是長達數百公里的行軍。

趙中秋回憶道，在人困馬乏之際，當時司令部竟怒斥「還沒攻下英帕爾嗎？還在拖！」，對士氣打擊甚大，「我認為那個是最大的致命傷」。

最後沒有一個人到達英帕爾，6成以上是因為餓死與病死，趙中秋說沒有補給就無法作戰，「在還沒上戰場前，士兵就死得差不多了，餓死的」，他還記得前一天還同的車同袍，早上起來時就已斷氣。

他也提到在途中有同袍因病無法行動舉槍自盡，「因為什麼都做不了，只能自殺」。

談到日本政府在戰後有無給予補償，趙中秋說，只有拿到當時的存款，此外什麼都沒有。

日本戰敗一年多後，趙中秋回到台灣，對於得身為日本士兵交出自己的性命，最後卻喪失日本國籍，沒有生活保障，日本政府也沒予補償而無奈。（編輯：黃名璽/陳亦偉）1080812