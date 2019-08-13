是否開放越南印尼免簽 外交部：跨部會機制評估

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）台灣試辦菲律賓、泰國、汶萊來台免簽措施，至於是否進一步開放印尼、越南免簽來台，外交部今天說，這牽涉觀光、邊境管理及國家安全等不同面向，目前由行政院持續透過跨部會機制妥慎評估。

中國日前宣布暫停旅客來台自由行，恐衝擊台灣觀光業。交通部長林佳龍日前表示，政府研議振興觀光方案，包括開放陸客與東南亞國家民眾從第三方入境免簽等措施。

至於是否進一步給予印尼、越南等新南向國家免簽待遇，外交部發言人歐江安表示，這牽涉觀光、邊境管理及國家安全等不同面向，目前由行政院持續透過跨部會機制妥慎評估。外交部則將配合行政院及各相關部門共同研議，以有效控管風險，爭取國家最大利益。

此外，菲律賓媒體報導，12名菲律賓民眾日前因疑似以觀光客身分經由台灣再到中東地區非法工作，在菲國機場被移民官員攔截。

被問及台灣對菲律賓免簽是否將因此受到影響，歐江安表示，這起事件主要是菲國移民局依其政府相關規定所作的處置，而且那些民眾最終目的地並非台灣，因此外交部目前並無調整對菲國免簽試辦措施的規畫，但會將相關訊息轉給內政部參考並多加留意。

同時，歐江安指出，政府為推動「新南向政策」，陸續給予新南向目標國家人民簽證便利措施，以促進東南亞國家旅客來台旅遊交流，包括自2016年起試辦泰國、菲律賓及汶萊民眾來台免簽措施。

她說，相關實行成效採滾動式檢討，包括這3國未來是否會依互惠原則給予台灣免簽或提升對台灣的簽證便利，以及各該國人士免簽證來台發生違常事件的數量與樣態等，均為考量是否將續辦免簽政策的重要參考依據。（編輯：李信寬）1080813