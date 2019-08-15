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首頁 / 政治

傳有意挖角黃國昌 徐永明嗆柯文哲不要吃豆腐

最新更新：2019/08/15 12:36

（中央社記者王揚宇台北15日電）時代力量近期有2名立委退黨，有媒體報導，民眾黨主席柯文哲未否認有意挖角時力立委黃國昌；時力立委徐永明今天說，柯主席不要吃時代力量豆腐，挖角戰術是最low的。

媒體報導，台灣民眾黨主席柯文哲被問到是否要挖角黃國昌一事，柯文哲並未直接否認，僅說不急；時代力量立法院黨團總召徐永明今天在臉書批說，「政策價值混水摸魚，沒人才只能巴望時力」，並附上相關新聞連結。

徐永明指出，柯文哲不要一直吃時代力量豆腐，假如民眾黨有好人才要進軍不分區、組「影子內閣」，就趕快提出來，相信社會樂見。不要因為一出場，柯文哲左右護法形象不佳，民眾黨遭批只會回收藍綠政客，就打算混水摸魚、頻打時力委員主意。

徐永明也說，民眾黨成立是好事，擴大第三勢力空間，讓人民在藍綠之外有更多選擇。時力日前已表明，期待與民眾黨就價值、人才和政策等三方面與之競合，時力曾提出4問，包括解決高房價、拒絕不當關說、關懷弱勢和大巨蛋爭議。

徐永明呼籲，希望能與柯文哲經由價值辯證、對話交流，共同提升公民社會討論品質。柯文哲不要閃躲，價值、政策說清楚，人才亮出來，「挖角戰術是最low的」。（編輯：張均懋）1080815

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