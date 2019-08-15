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記者直擊 大批中國武警在深圳揮紅旗進行操練
首頁 / 政治

國發會：行動支付營業稅優惠 延長至2025年

最新更新：2019/08/15 17:00

（中央社記者顧荃台北15日電）國發會今天表示，為了鼓勵小商家加入行動支付，明年底將到期的營業稅優惠將延長至2025年；因行動支付普及率逐漸增加，原先設定2025年達到90%普及率目標，有望提前達標。

國發會上午在行政院會報告「加速行動支付普及進度與成果」。報告指出，台灣行動支付2018年普及率已達到5成，今年交易金額可望突破新台幣1000億元。目前四大超商超過一萬家門市，以及繳納綜合所得稅、地價稅、使用牌照稅、房屋稅等稅費，和護照費、審查費、公司登記費等114項規費，都可使用行動支付。

國發會副主委鄭貞茂出席院會後記者會時表示，原先設定2025年行動支付普及率達到90%的目標，可望提前完成。

鄭貞茂說，為了鼓勵小商家導入行動支付，財政部自107年1月起，針對小規模營業人提供租稅優惠，月銷售額超過20萬元者，仍按1%稅率課徵營業稅，目前已核准超過3000家小商家。

鄭貞茂表示，由於小商家導入行動支付的營業稅率優惠將在明年底到期，為了持續鼓勵小商家導入行動支付，和消除裝機不久就不能享受優惠稅率的疑慮，財政部優惠期限由2020年延長至2025年。

行政院長蘇貞昌在行政院會裁示，請相關部會持續優化行動支付基礎環境，包括金管會正推動「電子支付機構管理條例」修法作業，將整併電子支付及電子票證，開放跨機構金流服務，並擴大業務內容部分，應掌握修法期程；行動支付進展較緩慢的場域，如校園、醫院等，相關部會應研擬具體措施，加速推動；此外，也要加強避免盜刷事件發生。（編輯：林興盟）1080815

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