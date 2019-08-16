時力決策委員林亮君 宣布參選黨主席

（中央社記者王揚宇台北16日電）時代力量黨主席邱顯智日前請辭黨主席，時力決策委員會擬於20日開會，討論黨主席相關事宜；時力決策委員、台北市議員林亮君今天表示，她將投入時力下一任黨主席的選舉。

林亮君也說，她認為的時代力量的價值是，關心政治就能夠創造改變，而決定參選黨主席的直接原因，就是時力每次召開決策委員會就失去一位戰友，她不想讓這件事情在未來繼續發生。

邱顯智12日宣布，為了時代力量連日的紛擾，包括原時代力量立委林昶佐的退黨、不分區立委高潞．以用事件，造成支持者疑慮與失落，他辭去黨主席，負起政治責任。

為此，時力決策委員會13日開會，決議全力慰留邱顯智繼續擔任主席，而林亮君今天在地方服務處接受媒體訪問時宣布，參選下一任時力黨主席，這也等同宣告，邱顯智不接受慰留。

林亮君說，時力這4年來的努力，相信大家有目共睹，她也希望把這份能量繼續延續下去；台灣這4年來已經邁出非常大一步的改變，一點一滴的改革正讓台灣前進，台灣對抗中國的抵抗力也越來越堅實，在接下來，台灣將繼續前進，時力也必須繼續前進。

林亮君受訪時提到，黨內彼此的信任基礎薄弱，究竟是什麼因素導致，她很難去細講，自己想扮演的角色，是希望建立黨內每個人對於彼此的信任，把心中的路線與想法坦率的講出來，彼此好好溝通，這樣在未來才有可能做出路線上明確的輪廓與擘劃。

記者問林亮君，如果未來擔任黨主席，有沒有辦法跟時代力量立委黃國昌討論「小綠」等問題；林亮君說，這不光光只是跟黃國昌討論，黨的路線問題要跟黨內非常多的年輕朋友一起討論，不會只跟哪一個單一個人討論。

時代力量黨章第19條規定，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員同。黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。（編輯：黃國倫）1080816