一邊一國行動黨18日成立 賴清德不出席

（中央社記者溫貴香台北17日電）一邊一國行動黨明天舉行成立大會，包括前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃等人都將出席；因未獲中監同意參加，前總統陳水扁將以錄影方式發表談話，而近期動向受矚目的前行政院長賴清德今天也說，他不會出席。

陳水扁日前向中監提出申請北上出席一邊一國行動黨成立大會，但法務部矯正署台中監獄副典獄長戴明瑋今天表示，活動有政治性，不同意陳水扁參加。

陳水扁昨天已在臉書發文表示，他事先被告知未能獲准參加一邊一國行動黨成立大會，等於被剝奪中華民國憲法規定的「人民有集會及結社之自由」；他將以錄影談話跟全體黨員互勉。

一邊一國行動黨發起人之一、陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿晚間受訪表示，前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃、獨派大老彭明敏、吳澧培、台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民等人明天都將出席活動；陳水扁因中監不同意出席活動，將以錄影方式發表談話。

外界關注蔡總統與賴清德何時會面，陳昭姿說，她親自邀請賴清德出席，但賴清德擔心若出席活動，會讓新政黨成立大會失焦，且喜樂島聯盟成立時，他也沒有出席，因此婉拒出席，但賴清德仍會送花致意。

賴清德告訴中央社記者，他不會出席明天活動。（編輯：謝佳珍）1080817