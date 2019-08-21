王定宇：軍購F-16V單價1.2億美元 低於市場價

（中央社記者游凱翔台北21日電）空軍購買66架F-16V戰機，民進黨籍立委王定宇今天表示，台灣取得的平均價格每架為1.217億美元，而其他使用國均價為1.49億美元，明顯低於市場價格，且台灣投資F-16V研發，未來各國所有軍售、軍改案，台灣都可以分配獲利。

美國國務院今天批准軍售台灣66架F-16V戰機，國防部表示，可望一個月後正式生效。軍方人士受訪表示，將編列新台幣2500億元特別預算，並在首年（民國109年）編列50億元，向美方爭取提前1年，於115年全數交機。

王定宇在臉書上表示，這款新款的F-16V戰機是整個印太地區最強、最先進的「中輕型戰機」，許多系統、塗料都與F-22、F-35相同，考慮取得時程及成本、維護成本、訓練銜接成本後，確實是台灣最佳的選項，也是台美27年來唯一新機軍售案，「看到中共的氣急敗壞，就知道這件事做對了！」

王定宇也針對目前F-16V使用國進行價格比較。王定宇說，同樣是採取裸機計算，其他國家都是美國的正式邦交國，平均每架價格為1.49億美元，而台灣取得的價格為1.217億美元，明顯低於市場價格。

王定宇也提到，台灣有投資F-16V的研發，未來各國所有的軍售案或構改案，台灣都可以分配獲利。

王定宇表示，有人會說，「買比較多會比較便宜啊」，但軍售不是菜市場買賣，多量不代表成本降低，反而未來作業維持的成本、訓練成本比較有影響；有人會說，美國是為了自身利益才比較便宜，或許有道理，但大家都知道，巴林對美國在中東、反恐的重要性，單價也是1.49億美元。

王定宇最後表示，此次台灣的軍售案，確實談出一個合理的價格，也讓台美關係再一次突破。

民進黨籍立委蔡適應也在臉書上表示，此次軍購，估計是美國自西元2009年以來對外軍售F-16中，單價最低的一筆，價格非常實惠。

蔡適應也說，軍售定案後，期盼國防部針對飛官招募培訓、後勤體系負擔性、裝備零附件購置及保修預算額等項目對外說明，以確保外界不會誤解軍售。（編輯：林興盟）1080821