109個政黨財務申報不合格 內政部8/30起開罰

（中央社記者顧荃台北28日電）內政部官員今天表示，依法各政黨須於7月31日完成財務申報，目前仍有104個政黨未完成申報，另有5個政黨補正資料後仍不合格，8月30日起將進行首波裁罰，最高罰新台幣100萬元。

內政部官員說，應辦理107年度財務申報的政黨共有289個，目前有185個政黨完成申報，其中合格者170個、補正後仍不合格者5個、尚待補正者10個；另有104個政黨仍未完成申報。

內政部官員表示，由於申報補正期限為7月31日，因此8月30日起將先對67個政黨進行首波裁罰。台灣原住民黨、台灣農民黨等5個補正後仍不合格的政黨，將開罰20萬元；另外中國自由民主黨、全民忠義黨、台灣人權聯盟、健保免費連線等62個未申報財務的政黨，將開罰100萬元。其餘42個未完成申報的政黨，也將待後續行政程序完備後，陸續開罰。

根據政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，若不申報、且經通知限期改善仍未申報者，將可處100萬元到500萬元罰緩；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，將可處20萬元到100萬元罰緩，且可按次處罰。

內政部官員說明，考量政黨法甫於106年12月6日公布施行，因此對未於107年5月31日前申報106年財報的政黨，基於輔導立場，政黨審議委員會已決議免予處罰。為使政黨正確辦理107年度財產申報，內政部已於今年1月8日發函給各政黨，應依政黨法設置會計帳簿及辦理財務申報事宜，並於4月24日再次函請各政黨儘速申報。

官員說，政黨審議委員會於今年6月決議，未依上述規定辦理107年度財產申報的政黨，補申報的期限到今年7月31日，並於6月28日再次通知各政黨依期限申報。

官員指出，政黨法施行後有兩年的緩衝期，若到今年12月7日，仍有政黨未依政黨法規定完成財務申報、法人登記、或修正組織章程等，內政部將可依法對該政黨廢止備案。（編輯：李信寬）1080828