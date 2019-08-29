藍營控濫用氣爆善款 陳菊怒斥不實指控

（中央社記者溫貴香台北29日電）總統府秘書長陳菊今天表示，將高雄氣爆作為選舉操作的籌碼，令人憤怒、遺憾；氣爆的每一分善款都依法使用，絕不接受有人一再把高雄人的傷痛當成選舉的提款機，一再用不實的惡意指控欺騙社會大眾。

中國國民黨立委許淑華和多名高雄市議員今天召開記者會追查高雄氣爆善款用途，批前市長陳菊市府「爛」用善款、糟蹋善心；民進黨市議員康裕成等指市長韓國瑜選情差，轉移焦點。

陳菊下午在臉書發文說，今天又有人以模糊是非的語言，將氣爆作為選舉操作的籌碼，令人憤怒、遺憾。

陳菊聲明指出，氣爆的每一分善款都依法使用，已經歷過不同機關無數次的檢驗；2014年8月12日市政會議請假是為陪同當時的行政院長江宜樺赴災區勘災；高雄氣爆是高雄人心中沉重的傷痛，請不要再為了選舉，用扭曲事實的言語，在高雄的傷口上灑鹽。

她表示，高雄氣爆發生至今已經5年，所有善款的運用都依法申報並經內政部、衛福部查核，所有的復原工作也都如期如質完成。

陳菊說：「我和市府團隊願意接受外界的所有檢驗，坦蕩以對，但我們絕不接受有人一再把高雄人的傷痛當成選舉的提款機，甚至一再用不實的惡意指控來欺騙社會大眾。」

她表示，在高雄市長任內，非常重視每週二早上的市政會議，因為所有局處首長都必須到場討論重大市政決策，如非重要行程，極少遲到早退，更不會恣意更改時間，12年來都是如此。

中國國民黨總統參選人韓國瑜陣營今天質疑陳菊當年提早從市政會議離席是為了規避法規審查。陳菊說，當天必須趕往現場陪同當時的行政院長江宜樺勘災，同時向江宜樺表達希望中央多給予高雄救災的相關支援，要求中央的重建預算可以一次到位，而不是不顧高雄市民感受而堅持所謂「不立專法、不編特別預算，也不設專責機構」的三不底線。

陳菊表示：「令人遺憾的是，該陣營及立委參選人竟然在未詳加查證的情況下開記者會作此不實指控。」相信社會大眾的智慧，一定會用手中的選票對如此不堪的問政品質表達最大的抗議。（編輯：郭萍英）1080829