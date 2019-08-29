郭辦駁斥給錢勸退傳言 韓辦也籲媒體勿標題殺人

鴻海創辦人郭台銘（左）辦公室29日駁斥傳言郭台銘在初選時曾答應給錢，盼韓國瑜不要選。韓國瑜（右）辦公室表示，希望媒體不要標題殺人，維持第三方公正性。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、余祥台北29日電）鴻海創辦人郭台銘辦公室今天駁斥傳言郭台銘在初選時曾答應給錢，盼韓國瑜不要選，並批評周刊意圖刻意製造輿論，若有散布不實傳聞的團體與個人將追訴其法律責任。

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室稍晚也發布聲明，並公布「周刊王」報導原文指出，蘋果日報「李佳芬爆郭台銘給錢叫韓國瑜不要選」的新聞報導完全與事實不符，鄭重要求蘋果日報立刻進行更正，否則將委請律師針對不實報導採取法律行動，以維護李佳芬的清白和尊嚴。

韓辦表示，希望媒體不要標題殺人，維持媒體第三方公正性，同時也將針對任何惡意引用及炒作此錯誤新聞的媒體及個人，一併提出法律告訴。

郭台銘辦公室下午發布聲明指出，根據雜誌「周刊王」281期內容，採訪高雄市長韓國瑜夫人李佳芬時，以「先前曾傳言郭台銘在國民黨初選中，曾答應要給韓市長（韓國瑜）一筆錢，希望他不要出來選？結果韓市長一口回絕」。

郭辦表示，對於周刊未有任何證據就隨便提出這種無來源未求證的問題，就是意圖刻意製造輿論，帶風向及製造假議題，郭台銘絕對沒有提出過這種要求，在此嚴正駁斥，若有散布不實傳聞的團體與個人將追訴其法律責任。

郭辦指出，郭台銘的資源會運用在弱勢、需要幫助的人身上，韓國瑜經媒體報導，資源應不致匱乏，不太可能是郭台銘協助的對象，郭台銘先前購買農產品是為幫助農民。（編輯：楊玫寧）1080829