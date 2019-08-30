表揚宗教團體 陳副總統盼展現文化軟實力

副總統陳建仁（圖）30日在台南出席內政部所辦的「108年宗教團體表揚大會」，陳副總統致詞時表示，希望宗教團體不只服務社會，更能展現文化軟實力，讓全世界看見。中央社記者楊思瑞攝 108年8月30日

（中央社記者楊思瑞台南30日電）內政部今天在台南市舉辦「108年宗教團體表揚大會」，共有188個團體獲獎。副總統陳建仁出席致詞表示，希望宗教團體不只服務社會，更能展現文化軟實力，讓全世界看見。

表揚大會上午在台南市晶英酒店舉行，今年有15個宗教團體獲頒行政院「宗教公益深耕獎」；另有173個宗教團體獲頒「宗教公益獎」。內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲都出席今天活動。

陳副總統致詞舉曾獲諾貝爾和平獎的德蕾莎修女說過一句話「我一生沒做甚麼大事，只是以大愛做每一件小事」，他說，宗教的本質就是以服務大眾為目的，帶給人心安定與勇氣，因為信仰，我們對不認識、沒有血緣關係的人都能心存慈愛，從幫助他們的過程中，學習感恩知福。

陳副總統說，台灣對於各種宗教信仰有極高的尊重與包容，促使台灣宗教多元融合發展，也成為國際社會讚譽的宗教寶島。今天獲獎的宗教團體，不分宗教別直接參與社會教化及公益慈善事業，有些甚至設置育幼院、養老院等慈善機構，充分響應總統蔡英文推動的「長照2.0計畫」。

陳副總統表示，政府致力保障信仰自由，宗教的多元與自由讓許多造訪台灣的外國朋友讚賞，宗教團體也成為照亮社會的台灣之光。希望宗教團體繼續善用各項資源，並展現特有的文化軟實力，可以讓全世界都能看到台灣的宗教文化之美。

內政部長徐國勇致詞表示，今年活動特地移師台南，除了有南北平衡的用意之外，更因台南有「眾神之都」的美名。他說，宗教團體服務人民，政府也應抱著服務的精神來為宗教團體服務，內政部計畫將原設在民政司之下的宗教科升格為宗教司，正努力在立法院通過，希望對宗教的服務更到位。(編輯:孫承武)1080830