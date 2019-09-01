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網路謠傳自殺 韓國瑜籲黑韓產業應適可而止

最新更新：2019/09/01 12:38

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）網路有人謠傳國民黨總統參選人韓國瑜自殺，韓國瑜今天指出，台灣今年最興旺的產業就是黑韓產業，他像「一尾活龍」出現在大家面前，黑韓產業應適可而止，不要激起公憤。

中國國民黨總統參選人韓國瑜今天前往彰化，將參拜彰化縣內多間宮廟。第一站來到鹿港天后宮，包括國民黨籍立委柯呈枋、彰化縣長王惠美等人陪同韓國瑜向天后宮的媽祖上香。

由於今天是假日，前往天后宮參拜的信徒很多，當韓國瑜進入及離開天后宮時，許多民眾推擠，場面混亂，就連王惠美也是在隨扈保護下，才能走到天后宮大門前，陪同韓國瑜接受媒體訪問。

媒體詢問，昨天有人在網路造謠指韓國瑜自殺。對此，韓國瑜指出，2019年台灣最興旺的產業不是電子業，也不是服務業，而是黑韓產業，昨天有人傳他自殺，但今天他像「一尾活龍」，出現在大家面前，來到鹿港天后宮，黑韓產業應該適可而止，不要激起全台灣人民的公憤和眾怒。

韓國瑜表示，今天來到鹿港天后宮拜媽祖，他相信民眾與他一樣都希望國泰民安，風調雨順，也祈禱台灣這些政治上的亂象及紛紛擾擾，能適可而止。

媒體提問，鴻海集團創辦人郭台銘可能脫黨參選總統。韓國瑜對此回應指出，郭台銘是中國國民黨的榮譽黨員，郭台銘既然拿到榮譽黨員證書，國民黨是個大家庭，他希望郭台銘留在這個大家庭，團結努力拚台灣2020年的安全，讓人民有錢，現在還有時間，他當然希望國民黨還是一個大家庭。

韓國瑜結束天后宮的行程後，緊接著前往伸港福安宮參拜；中午預計前往彰化縣議會，與國民黨籍的彰化縣議員一起用餐及進行座談。（編輯：戴光育）1080901

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