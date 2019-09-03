郭新政點名除害 黃昭順：如蓄意抹黑尋司法制裁

已故台北市議員李新前女友郭新政（左）宣布以無黨籍在高雄市選立委，理由是要除害，被點名的立委黃昭順回應，如有人蓄意抹黑、惡意誹謗將不再姑息。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄3日電）已故台北市議員李新前女友郭新政宣布以無黨籍在高雄市左營、楠梓區選立委，理由是要除害，被點名的立委黃昭順回應，如有人蓄意抹黑、惡意誹謗將不再姑息，會尋求司法制裁。

郭新政今天在臉書發文並開記者會，宣布要以無黨籍身分參選高雄左營、楠梓區立委，理由是要「除害」，第一害就是黃昭順。

郭新政指出，參選決心來自於要幫李新找真相，若不是自己遇上了，此生沒想過要從政；另外，宗教法、健保資源不被濫用等都是她要參政的重點。

左營及楠梓選區已有民進黨提名的劉世芳、國民黨提名的黃昭順，郭新政說，這是一場三個女人的戰爭，盼人民跳脫藍綠框架、下架無良政客。

被郭新政點名，黃昭順在媒體群組回應，尊重每個人的參選權利，她在選戰思惟中將政黨對決列為首要考量，期許公平競爭、不出惡言，如有人蓄意抹黑、惡意誹謗，將不再姑息，會尋求司法制裁頑劣之徒。

劉世芳回應，如果有不公不義的事可以透過司法、監察院或媒體的管道申訴，不捨郭選擇投入辛苦的選戰，盼郭提出福國利民的政見，各自努力。（編輯：謝雅竹）1080903