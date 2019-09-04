失聯移工就醫猝死 人權團體向監察院陳情

（中央社記者顧荃台北4日電）台灣人權促進會等人權團體今天向監察院陳情，表示日前有一名失聯移工生病就醫猝死，訴求移工應可自由轉換雇主、享有完整醫療權，不用擔心就醫會被逮捕。

台灣人權促進會、宜蘭縣漁工職業工會、桃園市群眾服務協會移工服務暨安置中心等人權團體，上午前往監院陳情，手持「人命優先，維護失聯移工醫療及生命權」布條，並呼喊「失聯無罪，禁止緝捕」等口號。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，32歲的印尼移工Sri Kodriawati，2017年來台擔任看護工作，2018年8月離開原雇主，並與同樣為移工的男友逃逸之後，受僱於從事建築民宿的雇主。某日Sri因為生病就醫，警察先把男友帶去警察局，之後不久，Sri就在後來送診的大醫院被檢察官開立死亡證明。

桃園市群眾服務協會移工服務暨安置中心主任汪英達說，Sri男友陪同去醫院時，Sri仍然活著，檢察官開立的死亡證明卻寫「到院死亡」，質疑Sri究竟有沒有接受治療，移工在台就業、居住，就應享有完整的醫療權。他也認為失聯移工不是罪犯，很多「失聯」其實是勞資爭議，被雇主單方面通報，失聯移工不應被視為罪犯對待。

台灣人權促進會副秘書長施逸翔說，失聯移工所違反的是就業服務法，處罰也只是行政罰，但政府卻透過所謂的「祥安專案」，動用到國安單位與軍警人員，將失聯移工視為必須杜絕的「犯罪者」。盼監察院調查個案之外，也應督促政府對失聯移工政策進行制度性改善，包括禁止用捉拿罪犯規格緝捕失聯移工、外籍勞工可自由轉換雇主、保證無證移工醫療權等。（編輯：林興盟）1080904