氣爆善款疑雲 韓國瑜：若有弊端秉公處理

（中央社記者程啟峰高雄6日電）對於氣爆善款疑雲，國民黨總統參選人韓國瑜今天臉書直播表示，高市府一定會全力釐清全案真相，也會尊重市議會的調查結果，如果有任何弊端，一定秉公處理，移送檢調單位偵辦。

國民黨立院黨團總召曾銘宗、立委許淑華及高雄市議員陳麗娜日前指控陳菊在高市長任內挪用高雄氣爆善款，陳菊日前在臉書貼文指將對3人提告。

韓國瑜中午上臉書「黑韓無極限公平正義是底線」直播為此特別說明氣爆善款疑雲，他表示，高市府一定會全力釐清全案真相，也會尊重市議會的調查結果，如果有任何弊端，一定秉公處理，移送檢調單位偵辦。

韓國瑜強調，「禁得起檢驗的，就是禁得起檢驗，禁不起檢驗的當然會怕，心中如果無私，就什麼都不要怕」。

他指出，有關氣爆善款流向，市議會氣爆小組是按照程序向高市府相關局處調閱所有善款使用的細目，對新台幣45億善款用途提出很多疑問，市府一定會將所有善款資料拿出來昭告社會，也會對捐款的善心人士有個交代，攤在陽光下接受全民檢驗。

韓國瑜表示，人民的愛心捐款如何花在刀口上，有沒有每一塊錢都用在災民和災區，一定要把所有問題找出來，絕不可以讓台灣人民愛心捐出去的錢被濫用，民眾的愛心被糟蹋。

韓國瑜說，市府非常感謝陳麗娜、曾銘宗及許淑華幫助釐清善款的流向，陳菊的提告對3人很不公平，因此要利用直播機會幫3人加油打氣。

另外，民進黨高雄市議員邱俊憲回擊韓國瑜直播談氣爆善款指出，韓說有問題就送辦，韓上任超過8個月，沒有將所指控的那些事情送辦「市府政風單位難道是擺飾用的嗎？是否證明市府同仁是清白的？」（編輯：黃世雅）1080906