客家台專訪 達賴喇嘛：台灣民主終能勝極權

（中央社記者陳秉弘台北6日電）達賴喇嘛離開西藏到印度達蘭薩拉建立流亡政府已60年，客家電視團隊今年8月特別到印度採訪達賴喇嘛。專訪中達賴喇嘛勉勵台灣，透過民主自由，終能戰勝極權主義。

達賴喇嘛30年前獲得諾貝爾和平獎，表揚他以非暴力手段對抗中國，時光飛逝，今年距離他離開西藏至印度建立流亡政府，已經60年。

達賴在專訪中對於香港反送中示威表示憂心，強調和平最為重要，所有的問題都該透過對話解決，他能做的就是為香港祈福。

達賴說：「當鄧小平創造了『一國兩制』時是很務實、很好的，但是最近這幾個星期發生了許多的紛擾，我覺得有一些擔心。我想每個地方，能保持和平是最好的，和平是很重要的。任何的問題我們都可以經由對話來解決，不是被憤怒所影響而有負面的行動，這是沒有用的，這些紛擾騷動太嚴重了，我能做的有限，只能為他們祈福。」

達賴也主動談及台灣，他表示台灣保有民主自由以及佛教相關知識，這點非常重要。同時，還不忘勉勵台灣，透過民主自由，終能戰勝極權主義。

達賴認為：「台灣人不能灰心喪志，要保持熱情，嚴守非暴力的和平方式，讓中國大陸的旅客繼續來台灣，是很重要的。如果是他們那邊禁止，我們無法控制。」

達賴在專訪中也表示樂意再訪台灣，他說，「我從未忘記三次非常快樂的台灣之旅」，因此希望能有機會，再度訪問台灣。

「客家電視專訪達賴喇嘛」完整內容將在9月8日晚上10時在客家電視頻道播出。（編輯：吳協昌）1080906