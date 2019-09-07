駐美外交官：新南向可與美印太戰略相輔相成

駐舊金山台北經濟文化辦事處長馬鍾麟（右2）5日受邀到灣區的聖馬提歐（San Mateo）扶輪社進行專題演講，對關心台美關係的社友指出，美國推動「自由開放與繁榮」的印太戰略，台灣是最佳夥伴。（駐舊金山經文處提供）中央社記者林宏翰傳真 108年9月7日

（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）駐舊金山台北經濟文化辦事處長馬鍾麟5日受邀到扶輪社演講指出，美國推動「自由開放與繁榮」的印太戰略，台灣是最佳夥伴，「新南向政策可與美國印太戰略相輔相成」。

演講地點在舊金山灣區的聖馬提歐（San Mateo）扶輪社，馬鍾麟對著台下近百名成員演講「台灣在印太地區的角色及美台夥伴關係」。社友大多事業有成、關心國際局勢、台美關係。

2021年國際扶輪年會將在台北舉行，總統蔡英文上個月在台北接見國際扶輪社訪問團時，表達歡迎100多個國家、超過4萬多名社友訪問台灣。馬鍾麟這次受邀演講，也邀請聖馬提歐地區的社友訪台。

馬鍾麟表示，台灣珍惜得來不易的民主自由，也願意與世界上理念一致的國家，為自由開放與繁榮的印太地區作出貢獻。基於台美共享價值、區域民主的共同利益，今年3月美台正式建立了「印太民主治理諮商」對話機制。

馬鍾麟說，台灣的新南向政策可與美國印太戰略相輔相成，並與這個地區目標相同的國家合作，促進經濟繁榮與和平穩定。

馬鍾麟指出，台美之間最重要的共同價值是民主與良善治理，正如美國副總統彭斯（Mike Pence）去年10月說：「台灣的民主為所有中國人民帶來了更好的道路。」

經貿關係上，馬鍾麟指出，台灣是美國第11大貿易夥伴，隨著美國製造商開始大量倚賴大數據、人工智慧、機器學習及電子商務，在這個轉型中，台灣可以成為美國穩定可靠的合作夥伴。

馬鍾麟說，台灣是全球供應鏈中重要的一環，居於全球半導體及資訊與通信產業（ICT）領先地位的台灣，將持續在全球高科技產業中發揮重要角色，加強與矽谷鏈結是台灣政府的核心政策，希望與矽谷作為集體創新的夥伴。（編輯：馮昭）1080907