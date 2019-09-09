一邊一國行動黨：扁職業是政治 演講是工作方式

（中央社記者葉素萍台北9日電）前總統陳水扁昨天出席908台灣國募款餐會時上台致詞，遭質疑踩紅線。一邊一國行動黨今天說，陳水扁依法當然可以從事政治活動，主治醫師陳順勝說明，鼓勵扁演說是職能治療所需。

前總統陳水扁昨晚出席908台灣國募款餐會時上台致詞，還為一邊一國行動黨拉票。台中監獄表示，需要調查了解釐清，才能作出後續處置。

一邊一國行動黨今天發出聲明稿表示，陳水扁依法當然可以從事政治活動；每回扁與支持者餐敘，法務部與矯正署都會透過台中監獄，開出「數不」條件，曾經包括不准進入會場，後來是四不「不上台、不演講，不談政治與不接受媒體採訪。」

一邊一國行動黨說，監獄行刑法施行細則第73條第5項保證書記載保證人應注意事項，並無直接約束保外就醫受刑人生活約束，僅在保外醫治受刑人管理規則第3條第6款規定，除維持日常生活及職業所必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關活動。

一邊一國行動黨認為，扁保外醫治是可以從事「維持日常生活及職業所必需」活動，全台灣的人都知道，扁職業就是「政治」，「演講」就是扁從事政治最重要的工作與溝通方式。

聲明指出，為禁止扁保外就醫後接受媒體採訪、談政治或演講，但找不到法律依據下，法務部就要求扁在保外就醫時簽切結書。學過基本倫理學的人都知道，矯正署所屬監獄不應該要求受刑人簽立任何切結書，因為從屬關係無法確定受刑人的自主權，無法排除威脅、脅迫、利誘情況；在監獄中也無法證明出自扁自由意志。自始至終，中監就不該要求「受刑」中的扁在保外就醫前，簽訂法律規定以外的任何切結。

聲明表示，從陳水扁當立法委員開始，歷經台北市長與總統，他的工作就是「政治」；既然政治是扁的專業，他以此為職業，基於為「維持日常生活及職業所必需」，為什麼扁保外醫治期間不能演講、不能談政治及不能接受媒體採訪；又為什麼他的主治醫師不能獨立醫療，並安排這些職能行程，協助恢復他的腦部職場功能。

一邊一國行動黨也說，扁的主治醫師陳順勝說明，鼓勵扁演說是職能治療所需。扁之所以可以進步，是因為加強其職業本行的職能功能與自信。（編輯：蘇龍麒）1080909