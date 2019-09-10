綠委批藍將氣爆當提款機 把監察院當兒戲

（中央社記者王淑芬高雄10日電）民進黨高雄市立委劉世芳等今天批評，國民黨執政時的行政院有回函及備查高雄市氣爆善款，但是選舉到了卻「什麼都不是」，批評國民黨將高雄氣爆當提款機並質疑將監察院當兒戲。

高雄氣爆事件調查小組總召、高雄市議員陳麗娜今天會同國民黨立委許淑華、曾銘宗、許毓仁等人又在台北召開記者會，質疑氣爆善款專戶經費，尤其是指定災區觀光用途的捐款，是濫用善款。

劉世芳、立委管碧玲及賴瑞隆在劉世芳服務處開記者會，批評國民黨團為選舉消費氣爆。

劉世芳指出，國民黨立委及高雄市議員一直在唱衰高雄，呼籲要落跑的政治人物多關心高雄，並籲民眾擦亮眼，未來將面對的選舉是一場守護高雄及落跑的人的選舉。

管碧玲批評陳麗娜身為氣爆重災區議員，對於氣爆災情理應最了解，但為了立委選情、為拯救國民黨總統提名人韓國瑜低迷民調，一再消費氣爆令人搖頭，籲陳麗娜不要拿鄉親的傷痛當作選立委的墊腳石。

劉世芳列舉公文指出，氣爆社會善款，行政院每年都回函給高市府並備查，表明氣爆善款合乎規範，且是當時的院長是毛治國、張善政。

她說，張善政如今是韓的國政顧問團成員，盼張回想當時公文回函都沒有問題，如今到了選舉又都有問題。劉譴責落跑議員、落跑市長，籲他們要面對高雄人從氣爆至今所受的傷害，並相信選民眼睛是雪亮。（編輯：林沂鋒）1080910