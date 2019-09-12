批台海對岸 美副助卿：威權政體威脅自由

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）首屆「美台印太區域民主治理諮商」會議今天在台北舉行。美國國務院副助卿巴斯比表示，民主並非必然發生的，而是需要不斷被滋養；台海對岸的威權政體，威脅台美高度重視的自由。

「美台印太區域民主治理諮商」今天在AIT內湖新館舉行，會議由AIT、外交部及美國國務院民主、人權暨勞工局共同啟動。AIT處長酈英傑（Brent Christensen）、外交部長吳釗燮，及美國國務院民主、人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）出席開幕式並致詞；另外，還有超過15國的駐台機構派員出席，包括日本、紐西蘭、加拿大、英國、吉里巴斯、南韓等。

來台參加會議的巴斯比致詞時表示，站在台灣這塊開放、民主的土地上，「我們知道，自由從來不是必然發生的（guaranteed）」，而需要不斷被滋養。他並提到，台灣海峽對岸有一個威權政體，對台美高度重視的自由造成威脅。

巴斯比表示，美國希望與台灣更密切地合作，確保自由得以持續，並支持那些在印太區域內無法享有自由的人。他相信，台灣在治理方面的表現，是區域內其他國家可仿效的範例。

他說，台灣在相對短暫的時間內從戒嚴走到法治，從單一政黨的治理變成多黨的民主體制，過程中並未出現暴力革命。台灣的改變是經由人民的選票而發生，這是台灣獨特的成功故事。

巴斯比指出，這項今天啟動的諮商機制目的是在美國「印太透明倡議」底下，尋求協助其他國家強化民主價值的共同合作計畫。對一個自由、開放印太地區來說，「印太透明倡議」是有關治理的基石；透過這項倡議，美國希望提倡區域內的公民社會、法治、透明與負責任的政府。

關於區域內面臨的挑戰，他說，包括系統性、大規模的監禁、對少數民族的迫害、對民主自由的壓迫、大規模的監視、貪腐、人口販運等。美國希望這項諮商有助提升區域內的合作，並提供威權體制的替代方案。

他強調，民主是唯一能維護公民權利、自由，增加透明度的制度。民主是和平解決問題的方法，並能帶來繁榮發展。

他說，美國和台灣與其他盟友合作，促進自由，並確保印太地區的和平與繁榮。同時，美國也持續提倡台灣的民主模範；他相信，台灣是其他國家仿效的燈塔。

美台近年來合作密切，印太區域民主治理諮商則是最新啟動的台美對話平台。

此外， 台灣3月曾表示，將捐助美國國務院「國際宗教自由基金」，預計今年開始分5年捐助，每年捐助20萬美元。吳釗燮今天在開幕典禮上將其中一筆款項致贈給酈英傑。（編輯：楊凱翔）1080912