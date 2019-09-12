若郭台銘參選 柯文哲：掛榮譽總幹事出出主意可行

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北12日電）台北市長柯文哲今天說，若鴻海創辦人郭台銘宣布參選，他不會擔任競選總幹事，但掛榮譽總幹事、出出主意可行；而台灣民眾黨成立後，他仍會有8成以上時間用於市政。

柯文哲下午赴台北市議會進行施政報告，並接受市議員質詢。

郭台銘宣布退黨，外界視為參選2020總統前奏。國民黨市議員李明賢詢問柯文哲，是否擔任郭台銘的競選總幹事，柯文哲說，「出出主意可以，實際操盤哪有可能」。

至於會否擔任任何競選時的相關職務，柯文哲說，「不太容易，掛榮譽總幹事可以，叫我坐在那裡指揮、接電話，怎麼可能？」但強調會幫忙。

他也表示，若郭台銘的競選看板將是2人合體，「現階段不會說no」。

而國民黨市議員戴錫欽質詢時指出，柯文哲已展開輔選模式，種種行為都是「拉郭打韓」，而柯文哲說每人一天只有24小時，全心全意用於市政，以及分心在黨務和輔選郭台銘，「對市民有沒有不一樣？」

柯文哲答詢時表示，這是比例原則，要看用了多少時間，「8成以上還是用於市政」，當戴錫欽追問另外2成用於台北市政，台北市民是否會更感謝時，柯文哲則反問「韓國瑜花多少時間？」不願正面回答。

戴錫欽也要求市府顧問蔡壁如站上答詢台，詢問是否會到郭陣營幫忙，蔡壁如說，若郭台銘登記參選且有需要，就會辭職過去。

不過，柯文哲坦言蔡壁如對他在推動台北市政上，扮演重要角色；對於戴錫欽追問重要左右手為輔選而辭職對市政是否有負面影響，柯文哲說，「這一題我有答案，所以要思考台灣全體利益、人民最大福祉」。

國民黨市議員李柏毅則出考題給柯文哲，要柯文哲在自己、郭台銘、總統蔡英文及國民黨總統參選人韓國瑜當中作答，題目是「誰適合當總統」、「人才三大條件：行為正直、全心全力、遠見」。

柯文哲說，現階段是郭台銘最適合當總統，其次是他，但「實在太累，我也會扛得很累」，第三名為蔡總統、第四名是韓國瑜。

人才三大條件中，柯文哲認為，最正直的是自己，其他人難以評分；全心全力部分，他與郭台銘處於伯仲之間，若非得要選一個，願意投郭台銘一票，第三名是蔡總統、第四名是韓國瑜。

遠見部分，柯文哲認為郭台銘第一名，第二名是蔡總統，第三名是自己，第四名是韓國瑜。（編輯：張銘坤）1080912