韓國瑜中秋夜直播 批罷免政治運作又無聊

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市長韓國瑜中秋夜開直播，談市府10月要成立青年局及青年政策；面對公民團體的罷韓行動，他批評「政治運作、算計、非常無聊」，是在給市府漏氣、潑糞。

韓國瑜在晚上8時30分直播，聊了近15分鐘，他說有打電話向國民黨前主席連戰、馬英九等人致意，也談到他要打造「台灣安全、人民有錢」，是希望人民安居樂業、百業興旺。

他不忘宣傳市府10月成立青年局，編列了新台幣3億元要幫助青年創業，「錢到哪裡，服務就到哪裡，不會讓青年當孤鳥」。

有民進黨立委12日到市府抗議韓施政滿意度墊底，韓國瑜突然現身邀喝咖啡對話，民進黨立委促韓兌現「做不好就罷免自己」的承諾，還遞上罷免書。

韓國瑜指出，「這些人敲鑼打鼓是要打擊我韓國瑜的威信、要讓我漏氣，這完全是政治運作」，不管市府做什麼事，每天就是要擦亮高雄市，但有一批人每天在潑糞，要讓高雄市暗淡無光，讓高雄市沒面子，罷免動作完全是政治運作和算計，非常無聊。

他說：「如果做滿了一年，正式提出罷免沒話講，做3、5個月就要罷免，為何不打從娘胎就罷免我呢？非常無聊，他們就是要讓我衰、漏氣。」

他還說：「如果我做不好，我本人可以簽字，接受市民公平裁判，如果做不好當然要罷免，這些人以為我是小孬孬，錯，我是開大門走大路的人，我是頂天立地的男子漢，要罷免放馬過來，我自己會簽。」

韓國瑜表示，那天直接面對要罷韓的立委，他們全傻了；「我的個性不是鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的人，有什麼事只要對高雄市好，可以面對面談，樂意交換意見」。（編輯：唐聲揚）1080913