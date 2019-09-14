總統雲嘉訪基層 出席後壁區黃家古厝中秋音樂會

（中央社記者張榮祥、葉子綱台南14日電）總統蔡英文晚間出席黃家古厝中秋音樂會，不過前行政院長賴清德未出席，讓基層期待的「蔡賴會」落空；另外，初選支持賴清德的太保市長黃榮利，中午也現身公開力挺。

今年已舉辦22屆的台南市後壁區黃家古厝中秋音樂會今天登場，由於賴清德過去擔任台南市長、行政院長時都會出席，今年的缺席也讓綠營基層期待的「蔡賴會」落空。

隨夜色降臨，蔡總統與總統府秘書長陳菊、內政部次長陳宗彥、台南市長黃偉哲及民進黨主席卓榮泰，相繼進入黃家古厝中秋音樂會場，吸引許多聽眾拿起手機猛按快門。

蔡總統感謝主辦中秋音樂會的國策顧問黃崑虎多年付出，也肯定包括賴清德、黃偉哲等歷任台南市首長投注的心力。就任總統後第三度參加音樂會的蔡總統稱許這場音樂會讓大家聚在一起感受鄉土的感情，強化對土地的認同，也讓代代子孫認同鄉土的情懷，且傳承台灣的音樂及文化。

包括卓榮泰、黃偉哲，以及嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、吳玉琴及葉宜津，今天分別出席蔡總統在嘉義縣、台南市的參拜行程。蔡總統下午抵嘉義縣太保市水牛厝玉皇宮參拜，受到基層熱烈歡迎。

玉皇宮「厚澤廣衍」贈匾活動中，在民進黨總統初選時，原支持前行政院長賴清德的太保市長黃榮利也現身，公開表態力挺蔡總統連任，答應出任總統與立委選舉太保市後援會會長，讓總統笑容滿面。

蔡總統中午在翁章梁縣長公館，與嘉義輔選團隊閉門餐會。擔任蔡總統嘉義競選總部主委的翁章梁事後表示，總統為嘉義輔選團隊加油打氣，團隊士氣高昂，明年總統及立委選舉嘉義縣選情持審慎樂觀。

中午的這場閉門午餐，受注目焦點的是立委陳明文及前嘉義縣長張花冠都出席。據與會人士描述，感覺兩人氣氛融洽、盡釋前嫌，而陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金一事未成為話題。

蔡總統在嘉義行程提到，連任還需立法院支持，她推薦民進黨提名的立委蔡易餘，對於他爭取嘉義縣治水預算44億元，可說是「大餘（音似禹）治水」，並稱讚蔡易餘是「靈活胖子（蔡的競選口號）」，年輕有為，請鄉親支持，讓「總統連任，讓國會過半」。蔡總統下午在台南市新營區為民進黨提名立委參選人賴惠員授旗造勢。（編輯：孫承武）1080914