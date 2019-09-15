吳新興訪歐 見證僑界成立4處急難救助協會

（中央社記者顧荃台北15日電）僑務委員會表示，委員長吳新興日前出訪歐洲，見證愛爾蘭、匈牙利與義大利等歐洲國家僑界，成立4處急難救助協會，盼建構更完善的全球旅外民眾急難救助網絡。

僑委會表示，歐洲4處急難救助協會，日前在吳新興見證下正式成立，包括旅居愛爾蘭的僑胞鄭惠文發起成立「愛爾蘭台僑（愛台）急難救助協會」，9日舉辦成立大會；匈牙利僑胞劉倖佑發起「匈牙利台灣急難救助協會」，於10日成立；義大利的「義大利威內托僑界急難救助協會」與「義大利米蘭僑界急難救助協會」也分別在12日、13日相繼成立。現在全球共有82個僑界急難救助協會。

吳新興指出，僑胞是台灣海外國家力量的延伸，感謝僑胞人在海外，仍努力為台灣盡一份心力。期許協會將既有的互助網絡常態化、永久化，讓旅外民眾更感安心。

吳新興說，僑胞一直非常熱心協助駐外館處處理旅外民眾的急難救助工作，近年來僑委會號召成立急難救助協會，是希望將各地僑界行之有年的急難救助工作制度化，並且布建一個支援駐外館處的支援網絡。

他說，未來樂見各急難救助協會成立後，可以辦理各項救助志工培訓活動，遇有相關事件時，支援駐外單位，對在當地有急難救助需求的台灣人，就近提供即時服務，同時也讓有旅外民眾感受到各地僑胞的溫情。（編輯：蘇志宗）1080915