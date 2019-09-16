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綠島監獄長期單獨監禁收容人 監察院糾正矯正署

最新更新：2019/09/16 12:03

（中央社記者游凱翔台北16日電）監察院今天表示，監委王幼玲、高涌誠、楊芳婉接獲人權團體陳情，指綠島監獄長期單獨監禁收容人及精神障礙者、造成身心傷害，經無預警會勘後發現屬實，因此糾正法務部矯正署及所屬的綠島監獄。

監察院上午發布召開記者會，王幼玲、高涌誠、楊芳婉指出，日前接獲人權團體陳情，指綠島監獄長期單獨監禁收容人及精神障礙者，造成身心傷害也違反國際人權公約，事後對綠島監獄進行無預警的會勘後，發現陳情屬實。

監委指出，綠島監獄現有96名收容人，共有61間單獨監禁宿舍、11間雜居房，合計獨居人數共37人。統計綠島監獄近5年對收容人執行單獨監禁情形，1月以上、1年以下收容21人；1年以上、2年以下收容3人；2年以上、6年以下收容2人。其中有收容人獨居監禁日數長達14年14日、精神障礙者被單獨監禁5年6個月。

監委也表示，民國107年連續施用戒具超過7日以上的收容人共19人，其中有人更長達76天。長時間獨居監禁同時又施用戒具的收容人共12名；106年至108年共有6名收容人自殺，其中1人自殺身亡。

監委說，綠島監獄對收容人長期單獨監禁及施用戒具失當，並有凌虐收容人情事，與聯合國禁止酷刑公約等相關規定有悖；綠島監獄編制內受過4個月正規訓練的戒護管理人員長期不足，大量運用職務代理人及僅見習1星期便上崗的約僱人員，缺乏矯治工作的專業素養。

監委最後表示，法務部矯正署未善盡督導責任，均有違失；監察院司法及獄政委員會通過糾正法務部矯正署暨所屬綠島監獄，要求法務部督促所屬確實檢討改進。（編輯：黃國倫）1080916

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