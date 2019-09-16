柯文哲：文化上常講Chinese 政治常用Taiwanese

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市長柯文哲今天在回應「出國會說自己是台灣人還是中國人」時說，「講到文化時，常講Chinese，可是如果偏到政治層面，常常用Taiwanese」。

柯文哲日前在接受鳳凰衛視專訪時，指總統蔡英文在兩岸關係處理上太僵，並提到「華人，我們都說Chinese、中國人，是個很愛面子的國家」。

昨天柯文哲赴外縣市參訪時被問到，「若出國，會說是Taiwanese還是Chinese」，他僅說這是一個好問題，未正面回應。

柯文哲上午出席108年度失智症照護整合網路推廣行銷記者會暨影片發布會，會後再被問到相同問題時表示，所謂的「一個中國」要分層面，文化上可以是一個中國，「因為我們常常在講華人文化圈，常常講Chinese culture circle，如華人世界、儒家文化圈及中華文化圈。」

他重申，「文化上的中國大家可以接受，經濟上的中國可以談，至於政治上的中國，現階段就是不可能」。（編輯：王思捷/李亨山）1080916