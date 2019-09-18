航特部展現操傘戰技 神龍小組空中6人疊傘

陸軍航特部神龍小組18日睽違9年，再度在空中操演6人疊傘，展現高超的操傘技術。（軍聞社提供）中央社記者王承中傳真 108年9月18日

（中央社記者王承中台北18日電）陸軍航特部為使民眾見證陸軍傘兵訓練實況，今天邀請媒體前往空降訓練中心及潮洲空降場，見證傘兵培訓及跳傘訓練整備的情形，並安排神龍小組在高空表演6人疊傘，展現高超的操傘技術。

陸軍航空特戰指揮部今天邀請媒體，前往空降訓練中心及潮洲空降場，實地見證傘兵培訓及跳傘訓練整備的情形。航特部也安排神龍小組自8000呎高空一躍而下，表演6人疊傘，展現高超操傘技術。軍方指出，上次神龍小組操演6人疊傘是在2010年。

航特部表示，「陸軍空降訓練中心」迄今已培育出數以萬計的合格率兵，訓練成果豐碩，像是神龍小組潘益龍士官長，空跳次數更是超過 1200次以上；國軍也定期與各界實施交流與觀摩，針對跳傘訓練不斷精進，更自106年起實施「自由落體模擬器（風洞）」訓練，顯現陸軍傘兵在培訓或技術均能與時俱進。

航特部指出，此次參訪活動，透過各項展示與操演，具體展現航特部傘兵部隊平日勤訓精練，戮力戰備整備的訓練成果，希望能讓民眾進一步了解航特部紮實嚴謹的部隊訓練實況，也為大武營區在即將完成階段性任務前，留下最令人難忘與美麗的身影。

軍方表示，為配合屏東縣府都市計畫及退輔會高雄榮總屏東分院用地需求期程，空降訓練中心也將搬遷至屏東機場西方六塊厝的大聖西營區，相關工程已於今年2月開工，預定後年3月完工，同年6月前正式進駐。（編輯：黃國倫）1080918