更多編輯台推薦新聞：
影片／名人堂球星之子畢吉歐 承襲父親締造完全打擊
運動

影片／名人堂球星之子畢吉歐 承襲父親締造完全打擊

廣大興案宣判 台灣檢警冒險出庭與槍手同班機
社會

廣大興案宣判 台灣檢警冒險出庭與槍手同班機

專題／不讓免費貼圖輕易騙走個資 自保招數一次看
生活

專題／不讓免費貼圖輕易騙走個資 自保招數一次看

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

環島自行車道升級 4年擬投入16億元

最新更新：2019/09/18 19:40

（中央社記者顧荃台北18日電）交通部明天將在行政院會報告環島自行車道升級計畫，行政院院發言人Kolas說，規劃從2020年到2023年將投入新台幣16億元，進行打造國際化自行車路線、優化路網等措施。

交通部長林佳龍日前宣布將2021年訂為「自行車旅遊年」，要提升自行車的硬體和軟體服務，推出4年的「環島自行車道升級計畫」，行政院長蘇貞昌也表示支持。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間表示，交通部考量自行車環島旅行較具困難與挑戰性，也為吸引更多國內外遊客參與自行車旅遊活動，因此在2020年到2023年推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，預計投入16億元。

Kolas表示，本計畫共規畫三大主軸，第一是打造國際化自行車路線及其特色旅遊活動，例如加強5條東西向挑戰路線，並強化其友善及安全性；第二是發展在地化自行車深度旅遊，例如規劃並行銷多元型態的在地旅遊路線；第三是自行車環島路網的優化與安全改善，如改善道路鋪面不佳路段、為視距不足的急彎險坡路段加高護欄等。（編輯：黃國倫）1080918

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報