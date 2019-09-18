環島自行車道升級 4年擬投入16億元

（中央社記者顧荃台北18日電）交通部明天將在行政院會報告環島自行車道升級計畫，行政院院發言人Kolas說，規劃從2020年到2023年將投入新台幣16億元，進行打造國際化自行車路線、優化路網等措施。

交通部長林佳龍日前宣布將2021年訂為「自行車旅遊年」，要提升自行車的硬體和軟體服務，推出4年的「環島自行車道升級計畫」，行政院長蘇貞昌也表示支持。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間表示，交通部考量自行車環島旅行較具困難與挑戰性，也為吸引更多國內外遊客參與自行車旅遊活動，因此在2020年到2023年推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，預計投入16億元。

Kolas表示，本計畫共規畫三大主軸，第一是打造國際化自行車路線及其特色旅遊活動，例如加強5條東西向挑戰路線，並強化其友善及安全性；第二是發展在地化自行車深度旅遊，例如規劃並行銷多元型態的在地旅遊路線；第三是自行車環島路網的優化與安全改善，如改善道路鋪面不佳路段、為視距不足的急彎險坡路段加高護欄等。（編輯：黃國倫）1080918