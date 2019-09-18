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首頁 / 政治

獲選總統科學獎 魏福全：代表團隊得獎

最新更新：2019/09/18 22:57

（中央社記者程啟峰高雄18日電）總統科學獎得主魏福全師承已故台灣整形外科之父羅慧夫，致力顯微重建及異體複合組織移植，嘉惠患者無數，桃李滿天下。他表示，得獎是對團隊的肯定，自己只是代表團隊得獎。

魏福全是高雄醫學院醫學系學士，先後在高醫、馬偕醫院及林口長庚醫院執業，現任長庚大學醫學院特聘講座教授。

魏福全師承已故台灣整形外科之父羅慧夫，專長顯微重建及異體複合組織移植，40年來致力自體及異體組織移植的相關基礎與臨床研究，在國際外科界受到高度推崇，他與其團隊發展的重建手術挽救3萬多名病患，恢復患者器官或肢體的功能及外觀。

魏福全表示，顯微重建手術1970年末期在世界才剛起步，當時台灣即與世界同步發展，迄今一路領先國際，他在長庚大學醫學院這個領域授課迄今，不僅在國內桃李眾多，並已教過來自全球80多國的2400多名學生，另有不少外國醫師前來取經。

魏福全說，很高興能得這個獎，得獎是代表對團隊的肯定，自己只是代表團隊領獎而已。

73歲的魏福全不僅持續在醫院看診，並可進開刀房連續手術10多小時，同時也在長庚大學授課。他說，沒有特別養生祕訣，平時盡量保持作息正常，除了散步以外也沒有特別做其他運動。

魏福全也不忘回饋母校，除擔任高醫大董事2、3年貢獻專業，並不時應邀回母校演講傳授醫術。

魏福全表示，與另一名總統科學獎得主陳垣崇都是中研院院士，也都是高醫大董事，很高興這次能一起獲獎。（編輯：黃世雅）1080918

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