蔡總統：攜手半導體產業 帶領台灣經濟成長

（中央社記者游凱翔台北19日電）總統蔡英文今天接見國內外半導體企業代表時指出，去年台灣的半導體產業產值達新台幣2.6兆元、年成長6.4%，政府會跟產業界朋友一起努力，讓半導體持續帶領台灣經濟成長。

蔡總統上午在總統府接見「國際半導體產業協會與台灣半導體產業協會董監事及國內外半導體企業代表」，台積電董事長劉德音、力晶董事長黃崇仁、日月光投控營運長吳田玉等人與會。

蔡總統致詞表示，今天是國際半導體展，今年有來自43個國家、超過700家國內外廠商參與，這個展覽能成為全球第二大的半導體產業展覽，她要感謝各位先進對於產業發展的努力跟付出。

蔡總統說，過去3年來，政府利用半導體產業的優勢，持續推動5+2產業創新的應用，同時也透過晶片設計跟半導體科技研發應用等科技計畫，結合政府跟民間的資源，加強物聯網、人工智慧、創新產業的連結，也培育了產業所需要的很多的人才。

蔡總統也表示，去年她與大家見面的時候，有說過要打造台灣成為全球最佳的投資地點，相信這一年大家都看到政府努力的成果，許多國內外大廠都加碼投資台灣。

蔡總統指出，台積電的南科廠今年開始試產5奈米製程，3奈米製程也確定將在國內建廠；力晶集團已經成功的轉型到晶圓代工業，而且由子公司力晶積成電子公司負責執行12吋晶圓廠的興建。

另外， 日月光集團也致力發展先進封裝技術跟製程，同時持續加碼在台投資；另外，在台灣的美光也在台中后里興建A3廠，打造台灣成為記憶體產業一條龍的全球生產基地。

蔡總統最後表示，這些發展都代表台灣半導體產業不斷的進步，去年台灣半導體產業的產值達到了2.6兆元、年成長6.4%，政府會跟產業界朋友一起努力、持續加強競爭力，讓半導體產業繼續帶領台灣的經濟成長，在全球市場更具關鍵的地位。（編輯：林興盟）1080919