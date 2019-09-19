劉文灼獲頒海華榮譽章 在澳洲為台發聲

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）僑委會今天頒贈海華榮譽章給僑務諮詢委員劉文灼，感謝他長年在澳洲參與各項愛國活動，凝聚墨爾本地區僑團的向心力，並帶領當地僑青參與僑社活動，對協助推動僑社工作貢獻良多。

僑務委員會晚間發布新聞稿表示，僑委會委員長吳新興頒贈海華榮譽章給僑務諮詢委員劉文灼。吳新興說，他在澳洲念博士時就認識劉文灼，至今劉文灼對僑務工作的付出仍是不遺餘力；劉文灼雖為澳洲公民，但仍心繫台灣，長期堅定支持中華民國，積極在墨爾本為台灣發聲，希望未來能繼續協助政府，凝聚墨爾本僑胞力量，支持自由民主台灣。

劉文灼表示，獲頒海華榮譽章對他來說是項莫大殊榮，也讓他更有動力在墨爾本為台灣持續發聲。他也提到對繁體字教育的重視，為了要讓年輕世代的僑胞知道中文教育的重要性，他推動繁體字運動，希望讓僑胞青年多加學習繁體字、了解中華文化。

吳新興也感謝海外僑胞以自身力量，幫助台灣推動國民外交，並將台灣進一步推向世界舞台。

根據僑務委員會海華榮譽章頒贈要點，協助推動僑務工作、公眾外交、國際交流、處理國人急難事件或其他增進國家利益、提升國家形象等事務，有具體事實者得獲頒海華榮譽章。（編輯：張均懋）1080919