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蔡總統：關注高雄治安非卡韓 盼讓市民安心

最新更新：2019/09/20 13:36

（中央社記者邱俊欽桃園20日電）總統蔡英文今天表示，近日高雄幾個事件讓整體治安確實讓人擔心，行政院特別關注高雄治安也有道理，這不是「卡韓（高雄市長韓國瑜）」，是希望高雄治安維持，讓市民安心。

高雄近日街頭暴力頻傳，除內政部警政署刑事警察局長黃明昭進駐，內政部長徐國勇也將到高雄了解；韓國瑜說，很容易讓人感覺這是政治操作。

蔡總統與桃園市長鄭文燦上午共同主持桃園捷運綠線GC03標地下段潛盾工程開工典禮時，稱讚鄭文燦施政滿意度獲市民肯定。

蔡總統會後受訪被問到最近流行各單位設備「開箱照」與「開箱文」時說，「如果是我的開箱文，大概裡面都是公文與許多不同的資料」。

蔡總統表示，在九二一地震20週年前夕，她也有篇開箱文，就是希望國民都要預備一個緊急應變包，包括乾糧、水、手電筒與基本藥物等維持生存的東西，每半年檢查、更換一次。（編輯：李明宗）1080920

總統蔡英文（圖）20日出席桃園捷運綠線GC03標地下段潛盾工程開工典禮受訪時說，近日高雄幾個事件讓整體治安確實讓人擔心，行政院特別關注高雄治安也有道理，這不是「卡韓（高雄市長韓國瑜）」，是希望讓高雄市民安心。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月20日
總統蔡英文（圖）20日出席桃園捷運綠線GC03標地下段潛盾工程開工典禮受訪時說，近日高雄幾個事件讓整體治安確實讓人擔心，行政院特別關注高雄治安也有道理，這不是「卡韓（高雄市長韓國瑜）」，是希望讓高雄市民安心。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月20日
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