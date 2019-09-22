2020選戰倒數 蔡總統盼宗教界協助闢謠

（中央社記者顧荃台北22日電）總統蔡英文今天表示，距離大選投票剩100多天，台灣內部與外部有許多人試圖影響選舉，未來一定會有許多假訊息或謠言，盼宗教界協助闢謠，人民有正確認知，選舉才會有正確結果。

「蔡英文總統連任全國宗教後援會」下午舉行成立大會，由立法院長蘇嘉全擔任後援會長，內政部長徐國勇、民進黨宗教委員會召集人余政憲，及民進黨各區域立委候選人共同出席。

各縣市佛教會、台灣基督長老教會、中華民國一貫道總會、天主教台灣地區教友傳教協進會、中華道教團體聯合總會、中華聯合五術團體總會等約20個宗教團體到場聲援，大會現場高呼「蔡英文當選」等口號，氣氛熱烈。

蔡總統致詞時表示，距離投票日只剩下3個多月，台灣將面臨許多考驗，不論在台灣內部或外部，都有人想影響選戰結果，這將是最具挑戰性的100多天。

蔡總統說，她要拜託宗教界幫忙三件事，第一是幫她宣傳政績，因為執政團隊確實很努力、有效率，經濟發展、福利照顧、國防外交上都有很好的成績。

她說，第二，這100多天一定出現很多假訊息、假消息或是謠言，宗教界領袖都是社會上敬重與信賴的人，請幫政府澄清與破解謠言，讓台灣人的民主不會被破壞：這對民主發展是非常重要的一環，現在全世界的民主國家都面臨相同的挑戰，假訊息、假消息跟謠言破壞對公眾事物的認知，如果人民沒有正確的認知，選舉就不會有正確的結果。

她表示，第三，面對中國步步進逼，台灣一定要走團結這條路，希望宗教界一起站出來，告訴台灣人，一定要團結。未來選戰的關鍵就是台灣人的團結，不管台灣派、中華民國派、或是中華民國台灣派，都要團結起來一起守護台灣，讓世世代代都能保有民主的生活方式。多元的宗教信仰是台灣最美麗、也令人羨慕之處，要保護跟珍惜台灣的民主與宗教自由，為了下一代，2020這一戰一定要贏。

蔡總統表示，她過去擔任民進黨主席跟出任總統這3年來，她都會盡量拜訪不同的宮廟、宗教地點或是教會，因為宗教是整個台灣的信仰跟心靈依託所在，遇到困難時，很多宗團體提供協助，政府照顧不到的地方，宗教幫忙照顧。宗教不只是信仰，更是撫慰人心、討論公共事務的地方，因此她要多聽聽宗教領袖與信徒的聲音。

蔡總統說，台灣人現在面臨到很多挑戰，尤其是中國在這段時間步步進逼，台灣人的信心與團結意志更要堅定，才能度過挑戰性的時刻，這時候需要宗教界領袖給予台灣人最大的心靈支持。（編輯：蘇志宗）1080922