張辦：若能為韓國瑜加分 張善政願擔任副手

（中央社記者余祥台北24日電）外傳國民黨總統參選人韓國瑜已經初步徵詢前新北市長朱立倫、前行政院長張善政等人是否願意擔任副手；張善政辦公室發言人黃曼昕表示，在能為韓國瑜加分的前提下，張善政會答應；不過張擔任總召後，雙方沒有談過副手議題。

聯合晚報報導，韓幕僚透露，外界點名推薦的副手人選，包括朱立倫與張善政，韓國瑜都已初步徵詢，但副手人選要到11月才會公布。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡說，副手人選牽動整體選戰布局與當事人意願，一旦確定就會馬上公布。黨內人士則認為，副手主動權在韓國瑜身上，幕僚發言都不能代表韓國瑜；韓應有許多適合的人選，外界不宜去打亂韓營節奏。

針對朱立倫是否被徵詢出任韓國瑜副手，親朱人士低調表示，不存在的事情無法評論。

張善政辦公室發言人黃曼昕說，日前韓國瑜徵詢張善政擔任國政顧問團總召時，張善政就明確向韓國瑜表示說，不需有任何壓力，好像擔任總召就要給什麼回報，副手就以韓國瑜最大利益、勝選為考量即可；後續兩人接觸且她在場的時候，都沒有談論過副手，而是以國政議題為主。

至於張善政是否願意擔任副手，黃曼昕說，若張善政能為韓國瑜加分，在這個前提下，張善政會答應擔任副手。（編輯：林孟汝）1080924