韓國瑜盼見郭台銘 郭辦：未有人聯繫 大家各忙各的

（中央社記者王承中台北18日電）對於鴻海創辦人郭台銘是否會跟國民黨總統參選人韓國瑜見面，永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天表示， 目前韓陣營還未有人聯繫，韓國瑜也是市政、選舉兩頭燒，「大家就各忙各的」。

郭台銘16日晚間透過幕僚發布聲明表示，不參與2020連署競選總統。外傳郭台銘不選因為找不到副手人選，但永齡基金會執行長劉宥彤昨天卻表示，副手人選早已確定，是有一點政治經歷的男性，但拒絕透露人選。外傳副手人選為從初選就挺郭的前台東縣長黃健庭。

永齡青年平台執行秘書林家興上午接受廣播媒體訪問，主持人詢問，郭台銘不選已經過考量，也跟副手人選講好，就是黃健庭對不對，林家興則說，是。

但蔡沁瑜上午接受媒體聯訪時表示，因為之前有些人選被媒體披露後就見光死，所以郭台銘在兩週前決定人選後，卻完全不跟幕僚說，口風非常緊。之前有次開會因為前國民黨立委周守訓、黃健庭都在，於是幕僚就私下猜測，可能是有旁人聽到，就以為副手人選是黃健庭。

蔡沁瑜說，這部分造成大家誤會不好意思，其實自始至終幕僚都不曉得郭台銘的副手人選是誰。

對於郭台銘未來是否會尋求政黨提名參選總統，蔡沁瑜表示，郭台銘企業家的人格特質，讓郭台銘在做決定時必須深思熟慮，已經下決定就不會再改了，郭台銘也親自否認有這樣的可能性，也希望她對外表達，現在已經退出競選活動，很多事情就到此為止，外界傳言就不多做評論。

媒體詢問，郭台銘未來是否會跟國民黨總統參選人韓國瑜見面，韓國瑜是否有來聯繫。蔡沁瑜表示，目前韓陣營還未有人聯繫，且郭台銘現在已經宣布不參與連署競選，時間上也很忙，外傳郭台銘要去美國，其實現在郭台銘也排不出時間，韓國瑜也是市政、選舉兩頭燒，不想耽誤韓國瑜的時間，大家就各忙各的。

蔡沁瑜說，這跟是否不支持韓國瑜無關，郭台銘現在宣布不選，但在政治上一向秉持與理念一致的人合作。對於韓陣營稱與郭台銘理念一致，她說，捍衛中華民國的理念是一致的，希望韓國瑜可以把市政選舉兼顧好，不要辜負韓粉的期待。

媒體詢問，幕僚蔡沁瑜、郭昕宜、李縉穎參選立委的意願，蔡沁瑜表示，不排除任何可能，也思考任何可能性，若要參選當然是以贏為目標。郭台銘覺得初選提出的政策可以繼續推動，但需要國會支持，希望跟理念一致的人合作，與台灣民眾黨、王金平提的「大聯盟」都會合作。

她說，「我自己的部分都還在思考，畢竟還有一些時間讓我們想清楚，參選牽動的層面很大，我自己有家庭，也有三個小孩，投入參選要全心全意，還要想清楚參選是否是人生的路」。

媒體追問，若是參選會以台灣民眾黨的身分還是無黨籍，蔡沁瑜說，最近都在研議，有討論要用無黨籍還是台灣民眾黨，但也有可能是王金平的大聯盟，會思考當地選區的特性還有個人特質，再加上可能贏的機率，來做統整規劃。

對於郭台銘幕僚蔡沁瑜、郭昕宜等人遷戶籍，疑似將參選立委，林家興表示，這是在對外傳達一個訊號，就是郭台銘現在雖然不參與總統大選，但是推動實現公共政策的想法，郭台銘會用別的方式來進行。

另外，面對主持人詢問，郭台銘是否有金援台灣民眾黨，林家興表示，就他所知沒有。但隨即說，「國民黨來找我們的比較多」。林家興指出，也有國民黨人士來勸進郭台銘參選，其中31位連署的國民黨大老中也有人來找過郭台銘，很多人對黨跟國家極度憂心，郭上韓下、郭韓配、勸退的意見都有，也不諱言當中有很多人來是談利益交換，讓郭台銘非常生氣。

同台的國民黨新北市議員葉元之則要求林家興公布姓名，不要貼標籤，但是林家興則說，「不會出賣人家」。（編輯：林興盟）1080918