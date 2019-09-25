借鏡丹麥經驗 總統：打造亞洲離岸風電產業聚落

總統蔡英文（右）25日上午在總統府接見丹麥出口信貸基金（EKF）主席符理家（Christian Frigast）（左）等人，蔡總統表示，丹麥是風力發電大國，希望能參考丹麥經驗推動台灣綠能產業發展，目標打造台灣成為亞洲離岸風電技術產業聚落。中央社記者鄭傑文攝 108年9月25日

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天表示，丹麥出口信貸基金（EKF）所提供的信貸保證等同丹麥政府的擔保，讓金融機構的融資風險降低，這種政府帶頭協助企業發展的模式值得台灣借鏡，目標是要打造台灣成為亞洲離岸風電技術產業聚落。

總統蔡英文上午在總統府接見丹麥出口信貸基金（EKF）訪問團，除了歡迎訪團成員到訪，總統並說，從2016年丹麥出口信貸基金就參加台灣離岸風電產業的溝通及互動，一路走來台灣在發展綠能的堅持與努力，今天很高興可以跟大家見面交流，聽聽大家寶貴的意見。

總統感謝EKF努力促進台灣與丹麥的交流，今年6月外交部長吳釗燮受邀到丹麥出席哥本哈根民主高峰會，總統感謝EKF對吳釗燮的接待，展現丹麥對台灣的重視與情誼。

總統表示，丹麥是風力發電的大國，希望能夠參考丹麥的經驗推動台灣綠能產業的發展，像是EKF從2006年開始向各國銀行提供擔保，EKF信貸保證等同丹麥政府的擔保，讓金融機構的融資風險降低，如此不僅增加各國在地廠商合作的意願也有助於風電產業的健全發展，這種政府帶頭協助企業發展的模式值得台灣借鏡。

總統進一步表示，目標是要打造台灣成為亞洲離岸風電技術產業聚落，這幾年在丹麥駐台商務辦事處的協助之下，台灣與丹麥在風電領域的合作愈來愈密切，現在彰化、雲林等地進行的離岸風電投資也都有EKF的協助。

總統說，非常期待透過風電產業的合作與交流，台灣與丹麥可以成為聯合國永續發展目標共同努力的夥伴，EKF是台灣發展風電合作的夥伴，也希望EKF持續在台灣擴展業務，一起創造更好的發展。（編輯：林興盟）1080925