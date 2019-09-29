空中老兵UH-1H直升機 陸軍10/30辦除役典禮

在台服役已約50年的UH-1H直升機，10月30日將在台中新社602旅舉辦除役典禮。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北29日電）在台服役已約50年的UH-1H直升機，廣泛用於救災、戰訓等任務，但隨UH-60M黑鷹直升機完全作戰能力（FOC）成軍，軍方今天指出，10月30日將在台中新社602旅舉辦除役典禮。

台灣在民國58年3月由航空工業發展中心與美國貝爾飛機公司，合作生產UH-1H通用直昇機，首架在59年12月14日出廠，前後陸續生產118架，交由陸軍空降特戰司令部下轄的航空一、二大隊使用，後因精實、精進案，改隸航特部空騎旅、航空旅迄今，目前少數UH-1H由歸仁基地負責維修保養。

在AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機返台服役前，UH-1H除肩負運輸任務外，也肩負對地攻擊任務。隨黑鷹直升機引進，陸軍將部分堪用UH-1H直升機翻修後轉送友邦；其餘除役的UH-1H直升機，則移交空軍與國內各航技修護學校作教學用途。

根據106年國防預算書刊載，現役UH-1H使用近30年，酬載能力銳減、導航精度不高、無預警及反制系統、夜視能力不佳等因素，無法遂行夜間支援任務及國土防衛作戰嚴峻戰場，面臨原廠停產、未來零附件籌補困難等，不易維持妥善，未來將以UH-60M黑鷹直升機取代。

民進黨籍立委蔡適應4月在立法院外交及國防委員會質詢時，曾問及UH-1H的除役狀況，陸軍司令部參謀長楊海明中將曾表示，UH-1H已在去年底全數除役，並允諾舉辦除役典禮。

軍方指出，確認將於10月30日在台中新社航特602旅舉辦UH-1H除役紀念活動，屆時預計將有各種直升機的伴飛空中分列式、地面灑水禮等，向UH-1H致敬。（編輯：黃國倫）1080929