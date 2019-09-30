朝野立委譴責潑漆事件 時力促政治掃黑

（中央社記者王揚宇台北30日電）香港歌手何韻詩昨天來台遭潑漆，時代力量立委徐永明說，政治掃黑勢在必行，此外中國伸向台灣社會的不只是拳頭，在媒體等各層面已滲透極深，中共代理人相關修法應加緊完成。

台灣多個公民團體昨天下午在台北市舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方立即逮捕包括中華統一促進黨成員在內的2嫌；警詢後今天依涉公然侮辱、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢察官複訊後，將2人聲押禁見。

對於何韻詩遭潑漆一事，時代力量立法院黨團幹事長徐永明今天在臉書發文指出，必須重罰目無法紀的統促黨，瓦解黑幫基礎，才能斷北京在台暴力之臂。此外，中國伸向台灣社會的不只是拳頭，在媒體傳播等各層面都已滲透極深，中共代理人相關修法只能加緊完成；國會多拖一天，紅色勢力壟罩台灣的壓力就更大一點。

民進黨立法院黨團書記長、立法院內政委員會召委李俊俋說，何韻詩這件事情是用公然侮辱、組織犯罪等方面處理，潑漆者具有統促黨的身分，雖立即遭到逮捕，但已凸顯和平的遊行遭到「中共同路人」暴力鎖定，刻意製造衝突。請警方務必硬起來，依法嚴辦，並且立即強化活動現場的安全措施，絕不容許紅色、黑色勾結的暴力破壞台灣的民主與言論自由。

關於中共代理人相關修法，李俊俋表示，立法院這個會期的時間較短，要先把法定該做的事項做完，包括總預算案、F16-V特別預算條例與特別預算等，先從沒有爭議的開始處理，但這不代表不討論中共代理人法。

他說，民進黨內部沒有人「阻礙」這項立法，只是草案內容民進黨內部意見對於立法的範圍與界定，還在討論中，所以對外還沒有統一的版本出現。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，民主精髓在於尊重與包容不同立場聲音的表達，對於不認同人士使用侮辱性的暴力行為，對其進行人身攻擊，不但已觸法更有違民主理性精神，國民黨團難以認同此一行徑，也對暴力行為提出強烈譴責。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞指出，台灣是一個自由民主的國家，任何的聲音都應該要給予彼此尊重，呼籲大家必須要理性、冷靜，有不同的看法應該要用理性方式處理問題，而不是用激烈的手段處理，譴責這樣的暴力行為。（編輯：楊凱翔）1080930