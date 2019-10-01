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首頁 / 政治

雙十國慶　日本國會議員組團來台慶賀

最新更新：2019/10/01 14:39

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）雙十國慶將至，友邦與理念相近國家將派出慶賀團來台。日本方面，「日華議員懇談會」會長古屋圭司將與30多位日本國會議員來台參加國慶大典與酒會，另外還有100多位日本民間人士將來台同慶。

台灣日本關係協會秘書長郭仲熙上午在外交部例行新聞說明會表示，國慶是非常重要的節日，日本每年都會籌組祝賀團來台慶祝，今年也不例外。

他說，「日華議員懇談會」會長古屋圭司將與30多位日本國會議員訪台，參加國慶大典及酒會。

「日華議員懇談會」是日本國會裡的友台、跨黨派議員聯盟。

郭仲熙也說，擔任「日台親善協會」會長的日本眾議員衛藤征士郎也將率領日本民間人士來台參加國慶大典與酒會。在民間方面，這次日本總計將有14團友好親善協會、約150人來台參加國慶相關活動。

此外，台日交流部分，郭仲熙表示，北海道釧路市市長蝦名大也將於5日至8日率領該市市議會議員、「釧路日台親善協會」會員等人訪台，促進地方及教育交流。

他說，釧路市曾於民國100年贈送台灣一對丹頂鶴，隔年，釧路動物園與台北市立動物園簽署友好交流協定。這次訪團除參加台北市立動物園「丹頂鶴鳥園」落成紀念典禮，也希望藉此行加強地方交流。（編輯：謝佳珍）1081001

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