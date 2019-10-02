僑委會安排學者赴海外談兩岸 化解北京統戰企圖

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）僑委會指出，近來中國持續加大對台打壓的力度，中國涉僑部門也強化統戰作為。僑委會近來安排學者赴海外僑界說明當前兩岸關係，化解北京當局統戰企圖，並團結僑胞，共同捍衛中華民國的主權。

僑務委員會委員長吳新興明天將列席立法院外交及國防委員會做業務報告，並備質詢。根據已送達立法院的書面報告，2020年1月11日是總統、副總統暨立法委員選舉投票日，僑委會近來常接獲海外僑胞透過電話、臉書等方式洽詢有關如何申請復籍、辦理返國投票登記等事宜，也有僑胞表達希望政府能開放海外投票。

僑委會表示，除透過各駐外館處及海外文教服務中心周知相關訊息，也隨時經由僑委會官網、臉書、僑務電子報LINE@等多元社群網路管道，即時將中選會所公告的最新選舉訊息提供給海外僑民。

另外，僑委會指出，近來中國持續加大對台打壓的力度，除在外交上運用各種方式矮化台灣的國際地位，中國涉僑部門也強化統戰作為。

僑委會進一步表示，今年初北京當局發表「一國兩制台灣方案」後，更在海外各僑區加強運用「中國和平統一促進會」等統戰外圍組織，以舉行座談會、研討會、記者會、刊登文宣、召開全球大會等方式，大肆宣傳「一國兩制」及「反獨促統」論調，企圖混淆視聽、挑撥分化友台僑團力量，充分顯示中國大陸欲加速推動「一國兩制台灣方案」的急迫性及在海外對僑胞的統戰企圖。

僑委會說，然而，從近來香港「反送中」運動可知，歷經民主、自由與多元化生活的人民，無法接受威權專制政體的蠻橫束縛；海外僑界普遍對香港民眾的抗爭行動表達高度關心及支持，對中國大陸罔顧民意、縱容香港政府暴力鎮壓等作為甚表反感。

對此，僑委會除安排學者赴海外僑界說明當前兩岸關係，化解北京當局統戰企圖外，也團結海外認同民主法治普世價值的僑胞，共同捍衛中華民國（台灣）的主權獨立及生活方式，並適時戳穿中國大陸各種統戰作為。

此外，僑委會表示，鼓勵僑民青年投入及參與僑社事務，培植海外支持台灣的新生力量向為僑委會努力的方向。僑委會規劃今年11月在台灣首度召開「全球海外青年僑務論壇」，預計遴邀全球各地各領域傑出僑青或新一代僑團領袖、幹部返台共聚一堂，透過與國內青年交流互動，深入了解台灣現況。

在協助台商方面，僑委會指出，透過海外信用保證基金推展融資保證業務，以支援台商取得所需營運資金。海外信用保證基金目前在全球共有192處服務據點，分布在24個國家、50個都會區；到今年8月底止，承作保證案件計180件，授信金額1億4582萬餘美元，保證金額8750萬餘美元，已達核定營運目標融資金額1億6600萬美元的87.84%。

僑委會表示，其中，新南向地區業務承保件數、融資金額及保證金額分別較上年度大幅增加48%、52%、53%；承作保證案件量已占其全球承作保證案件量79%，顯示該基金已成為新南向地區僑台商經營事業所需資金支援的重要管道。（編輯：趙蔚蘭）1081002