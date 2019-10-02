與柯合攻國會 郭台銘和民眾黨參選人合照

（中央社記者王承中、梁珮綺台北2日電）鴻海創辦人郭台銘今天與台北市長柯文哲，及民眾黨立委參選人吳達偉、徐立信、何景榮、蔡宜芳，以及參選新北市立委的郭台銘幕僚李縉穎拍攝競選宣傳照。

台灣民眾黨日前公布第一波區域立委名單，郭台銘幕僚蔡沁瑜曾表示，會過濾民眾黨首波提名的立委參選人，看哪些人跟郭台銘的形象相符，也認同郭台銘的理念，就會進行定裝照拍攝，之後會合掛看板。

郭台銘今天晚間前往內湖，與柯文哲以及吳達偉、徐立信、何景榮、蔡宜芳等立委參選人拍攝競選宣傳照，也跟郭家軍目前唯一參選新北市第十選區（土城、三峽）立委的前立委李嘉進之子李縉穎拍攝競選宣傳照。

李縉穎稍早在個人臉書粉絲團上貼出與郭台銘、柯文哲、吳達偉的自拍照，只見4人都穿著白色襯衫與黑色西裝褲。李縉穎還在上頭標注「聯合競選」、「第三勢力」等標籤。

李縉穎曾擔任柯文哲幕僚，後轉至郭陣營，他今天傍晚受訪時表示，目前雙方還在動態整合，「是柯家軍還是郭家軍，用什麼黨籍參選，暫時都不是很大的問題」。

他說，自己知名度沒有那麼高，有郭與柯幫忙行銷、宣傳，大有幫助。

不過，柯文哲、郭台銘今晚與5名立委參選人合拍競選宣傳照，代表民眾黨參選台北市第8選區（文山、南中正）張幸松卻被排除在外，外界解讀是因張幸松綠營出身。

對此，柯文哲上午在市政大樓接受聯訪時表示，郭台銘是藍營出身，「也許他也有他的政治立場，喜歡不喜歡」。

柯文哲說，假設郭家軍有5人參選，「不見得5個我們都支持，就算支持，力道也不一樣」，強調一切順其自然就好。（編輯：林淑媛）1081002